Gibraltar reiniciará la actividad escolar "de manera parcial" a partir del próximo 26 de mayo. Así lo ha anunciado este domingo el Ministro de Educación del Peñón, Gilbert Licudi, quien ha detallado que se establecerán dos turnos para mantener el distanciamiento en clase y respetar todas las medidas de prevención contra el Covid-19.

El Ministro de Educación gibraltareño ha comunicado "el reinicio parcial de la actividad escolar" a partir del 26 de mayo, "siempre con medidas de seguridad y estableciendo dos turnos, de mañana y tarde, para facilitar el distanciamiento social y con menos alumnos por clase". Licudi ha señalado que se mantendrá la disponibilidad de los colegios para aquellos padres que no pueden cuidar de sus hijos sin involucrar a personas mayores, para los niños discapacitados y vulnerables y se establecerán horarios especiales para los alumnos cuyos padres son trabajadores esenciales.

Licudi sostiene que "este importante paso en materia educativa" puede darse debido a que, según los datos de los que dispone Salud Pública, hay un "riesgo bajo" de contagio. Así, no se ha registrado ni un solo caso positivo entre los 395 docentes que han sido testados y en estos momentos no hay ni un solo caso activo en el departamento de Educación. De igual forma, no hay casos activos en el grupo de edad de menores de 19 años, entre los que solo hubo ocho afectados que ya están todos recuperados.

El Peñón sigue con 147 casos de coronavirus detectados, con solo dos casos activos que están en casa y con evolución favorable, lo cual significa que las cifras se mantienen con respecto a las del sábado.

El número total de pruebas realizadas es de 5.156, de las que 166 están pendientes de resultado. El 16% aproximadamente de la población gibraltareña ya ha sido testada. Del total de tests llevados a cabo, 2.149 corresponden a trabajadores esenciales. El hospital de San Bernardo continúa sin personas hospitalizadas a causa del Covid-19.