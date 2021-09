Gibraltar anuncia un plan para vacunar contra la Covid a jóvenes de 12 a 15 años

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado la próxima puesta en marcha de un plan para vacunar a los jóvenes de 12 a 15 años contra la Covid-19. Los responsables del Peñón han explicado que toman esta decisión aconsejados por la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA en sus siglas inglesas).

La Ministra de Salud ha anunciado este lunes la ampliación de la vacunación contra el coronavirus a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 15 años. Esta medida coincide con la decisión adoptada por los cuatro médicos jefe británicos de comenzar a vacunar a los niños de esas edades en todo el Reino Unido. Los planes para vacunar a niños de Secundaria ya se encuentran muy avanzados en Gibraltar, en anticipación de la decisión tomada.

En breve la Autoridad Sanitaria pedirá a los padres que den el consentimiento para la vacunación de sus hijos, como parte del proceso que comenzará en las próximas semanas, una vez que los suministros adicionales de vacuna Pfizer BioNtech lleguen del Reino Unido. Como parte del proceso de consentimiento, se proporcionará información sobre los beneficios y riesgos de la vacunación.

"He recibido con agrado las noticias de que nuestro Director Médico, el Dr. Krishna Rawal, y nuestra Directora de Salud Pública, la Dra. Helen Carter, han determinado que resulta seguro y apropiado proceder a vacunar, con el consentimiento parental, a los jóvenes de Gibraltar contra el Covid-19. Me siento muy satisfecha de que el Gobierno británico haya acordado suministrar a Gibraltar los lotes de vacuna adicionales para este fin. Me gustaría expresar el agradecimiento de la población de Gibraltar al Gobierno británico por su continuo apoyo a nuestro programa de vacunación. El programa de vacunación contra el Covid-19 en Gibraltar ha tenido un éxito extraordinario y hasta la fecha hemos vacunado a casi 40.000 personas, tras dispensar 79.111 dosis", manifestó la Ministra de Salud y Atención gibraltareña, Samantha Sacramento.

La Autoridad Sanitaria también está a la espera de recibir asesoramiento del Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización del Reino Unido (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) sobre la necesidad de ofrecer dosis de refuerzo para los adultos vacunados, de forma inminente. Si este asesoramiento apoya las dosis de refuerzo, la GHA llevará a cabo los preparativos necesarios para ello de forma oportuna”.

El Ministro de Salud Pública, John Cortés, ha mostrado su "apoyo por completo a la decisión del Reino Unido, puesto que añadirá otra capa significativa de protección frente al Covid-19".