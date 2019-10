Más información Gibraltar respalda de forma masiva la política de Picardo

Gibraltar vive la elecciones generales más numerosas de su historia con un récord de 24.189 ciudadanos registrados para ejercer su derecho al voto este jueves. Solo en el último mes se han registrado 399 personas. El número de votantes ha aumentado en más de 900 respecto a los comicios de 2015.

Los 15 colegios electorales repartidos por el Peñón abrirán sus puertas a las 9:00 y las cerrarán a las 22:00. En ese tiempo elegirán a sus representantes en el Parlamento, que designará al ministro principal y su Gobierno.

Los resultados se conocerán sobre las 8:00 del viernes.

El Parlamento de Gibraltar solo tiene una cámara, con 17 escaños y un presidente que no es diputado. Representan a una única circunscripción. Para su elección, los votantes recibirán una papeleta de voto con las lista nominal de 32 candidatos: diez de cada uno de los partidos o coaliciones –se presentan tres– y dos independientes.

El votante puede marcar la casilla de diez candidatos en total eligiendo en bloque a un partido –que suele ser lo más habitual– o mezclando candidatos de los diferentes partidos. Una vez cerrados los colegios electorales empezará el recuento y serán diputados los 17 más votados. Para constituir el Gobierno se necesita el apoyo de nueve parlamentarios.

A los comicios de este jueves concurre The Gibraltar Socialist Labour Party (GSLP), encabezado por Fabian Picardo, al que acompañan Paul Balban, Sir Joe Bossano, John Cortés, Albert Isola, Gilbert Licudi y Samantha Sacramento, así como los liberales Joseph García, Steven Linares y Vijay Daryanani.

También se presenta Gibraltar Social Democrats (GSD), liderado por Keith Azopardi, con Daniel Feetham, Elliott Phillips, Roy Clinton, Trevor Hammond, Edwin Reyes, Joelle Wahnon-Ladislaus, Orlando Yeats y Freddie Ballester.

Together Gibraltar, el partido de Marlene Hassan Nahon, hija de sir Joshua Hasasan, concurre con Jackie Anderson, Daniel Ghio, Sian Jones, Kamlesh Khubchand, John Montegriffo, Erika Pozo, Neil Samtani, Craig Sacarello y Tamsin Suárez.Como independientes se presentan el exsocialdemócrata Robert Vásquez y el ecologista J.C. Pons.

Según las encuestas de Gibraltar Chronicle y Panorama la alianza GSLP/Liberales parece estar al borde de otra victoria aplastante. Los dos sondeos predicen 10 escaños en el Parlamento para la coalición, seis para el GSD y uno para Together Gibraltar. El primer periódico preguntó a 622 personas. Excluyendo los votos en blanco y los “no sabe, no contesta”, que no se cuentan en unas elecciones, la encuesta personal reveló que el 63,5% apoyaría a la coalición GSLP/Liberales, el 21,7% al GSD y el 14,1%, a Together Gibraltar. Los candidatos independientes Robert Vásquez y John Charles Pons obtendrían el 0,4% y el 0,3% de los votos, respectivamente.

El segundo periódico explicó que el resultado neto es que la alianza obtendrá casi el doble de votos que su rival más cercano, el GSD, y más de tres veces que Together Gibraltar.

La mayor organización voluntaria de observadores electorales del Reino Unido, Democracy Volunteers, se encuentra en Gibraltar durante toda la semana electoral, este jueves visitará todos los colegios y, posteriormente, elaborará un informe.

Durante la semana se han producido diferentes quejas de unos partidos contra otros después de que fueran dañados algunos carteles electorales y se retiraran programas de los buzones. El asunto está siendo investigado, pero ha contribuido a enrarecer el ambiente entre las formaciones políticas.

En las elecciones generales de 2015, Gibraltar apostó por la continuidad y respaldó de forma masiva el proyecto que el partido laborista de Fabián Picardo y el liberal de Joseph García habían emprendido cuatro años atrás.

Con un 68,44% de los votos válidos, frente a un 31,56% del GSD, el equipo de Fabián Picardo renovó su mandato en una convocatoria a la que estaban citados 23.278 gibraltareños y a la que sólo respondieron 16.475 (623 de ellos por correo), lo que supuso el 70,77% del total, el peor dato de participación desde 1980.