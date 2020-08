El Ministro de Educación de Gibraltar, Gilbert Licudi, ha anunciado este lunes, después de nueve años en el Gobierno, su dimisión, que llega en pleno proceso de comienzo del curso escolar más complicado en la historia de la Roca. Liduci, que volverá a ejercer de abogado, aduce que la experiencia vivida en los últimos meses como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus) le ha hecho replantearse sus prioridades.

Tras la dimisión de Licudi, John Cortes asume la responsabilidad de la educación en el Gobierno de Gibraltar. Vijay Daryanani se hace cargo del Puerto, servicios marítimos y terminal aérea, Albert Isola de las utilidades y Paul Balban es el ministro de Empleo.

“Ésta no ha sido una decisión fácil de tomar”, explica Licudi en su despedida. “La experiencia de los últimos meses con el Covid-19 me ha llevado a revaluar mi posición y a cambiar mi perspectiva y mis prioridades. He considerado que es hora de pasar página. Volveré a la práctica jurídica privada como abogado”.

“Desde diciembre de 2011, he tenido el privilegio de representar a Gibraltar como titular de un cargo ministerial. Lo he hecho con dedicación y compromiso y lo mejor de mi capacidad”, añade. “He participado o dirigido numerosos proyectos, entre ellos la construcción de nuevas escuelas, el puerto deportivo para pequeñas embarcaciones y el establecimiento de la Universidad de Gibraltar”.

“He estado involucrado con el GSLP durante 36 años. El partido ha representado y sigue representando a todos los valores que aprecio. Eso no cambiará como resultado de la decisión que estoy anunciando”, puntualiza.

Por su parte el primer ministro, Fabian Picardo, que se ha deshecho en elogios a la gestión del dimisionario, comenta: “Me preocupa que todos entiendan que es absolutamente correcto que Gilbert ponga a su familia en primer lugar y que actúe de acuerdo con sus prioridades".

"Su revaluación de prioridades es algo en lo que se ha embarcado con razón, como todos hemos tenido que hacer, ya que la pandemia ha tocado todas nuestras vidas de diferentes maneras. Eso es sin duda lo correcto”, agrega.