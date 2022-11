El pintor jerezano Fermín Villaescusa gana el premio de la Exposición Internacional de Arte de Gibraltar

El artista jerezano Fermín García Villaescusa se ha hecho con el primer premio de la 49ª edición de la Exposición Internacional de Arte de Gibraltar (Gibraltar International Art Exhibition) en la que han participado 128 obras de artistas locales e internacionales.

Esta exposición, organizada por el Ministerio de Cultura por los Servicios Culturales de Gibraltar (Gibraltar Cultural Services), está instalada en la Galería Gustavo Bacarisas y puede visitarse de forma gratuita hasta el sábado 13 de noviembre en un horario de 10:30 a 18:30 de lunes a viernes y de 10:30 a 13:30, los sábados.

Los premios han sido adjudicados por la académica británica Katherine Jones tras su inauguración a cargo del Ministro de Cultura, John Cortés.

Los premios

Premio Gustavo Bacarisas: 1º premio a Fermín García Villaescusa por Ventana Al Patio.

Premio Jacobo Azagury: 2º premio a Sebastián Rodríguez por Jimera de Líbar, Plein Air.

Premio Leni Mifsud: 3º premio a Gavin Keith García por Mother And Child (The Embrace).

Premio Rudesindo Mannia: al mejor tema sobre Gibraltar, a Bathsheba Peralta por Rosia.

Premio Mario Finlayson: al mejor artista joven, a Naomi Duarte por Dabuti, 92.

Menciones de honor

Jane Langdon por Sky Ablaze Over The Rock.

Orsolya Demetrovics por Reflections.

Naomi Martínez por A Shrimp Cracker.

Mónica Popham por Winter Sun.

Julián Osborne por Piccadilly

Shannen Vinent por Caleta Palace Hotel 1964‐2022.

Ronald Gingell por Life Like A Candle In The Wind.

Francisco Alarcón por La Negra Flor.