Discurso de año nuevo de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar.

Buenas noches.

Espero que hayan disfrutado con sus familias y amigos de las fiestas de Hannukah, Navidad y Año Nuevo.

A medida que vamos retomando nuestras rutinas, estoy seguro de que nos alegraremos de haber podido disfrutar de nuestras fiestas de fin de año sin interrupciones.

Hemos podido reunirnos como comunidad en nuestra primera Cabalgata desde enero de 2020. Pero lo que no podemos hacer es fingir que la pandemia no ha existido. Porque lo cierto es que la pandemia define la primera parte de esta década. Dejará huella en todos nosotros, en nuestra nación y en el mundo durante generaciones.

En Gibraltar, esto será evidente, en particular, en el impacto sobre nuestras cuentas públicas.

Utilizamos su dinero como tabla de salvación para pagar los salarios de los trabajadores del sector privado y público que no estaban trabajando.

Dejamos de recaudarles a ustedes impuestos y otros pagos para ayudarles tanto a ustedes como a las empresas cuando estábamos confinados. Y financiamos todo lo que la GHA (Gibraltar Health Authority - Autoridad Sanitaria de Gibraltar) y otros organismos necesitaban para hacer frente a la pandemia.

Nuestras finanzas se han visto gravemente afectadas por ese motivo. El coste de la pandemia es lo que nos ha llevado del superávit al déficit. Además, la enorme escalada de la inflación que vimos el año pasado ha afectado también a las cuentas públicas.

La razón principal es la invasión ilegal de Ucrania por parte del Presidente Putin. Esto ha provocado un encarecimiento de los productos básicos en las tiendas, lo que ha incrementado la presión sobre el gasto de todas las familias.

En consecuencia, las cosas que compramos para ustedes también se han encarecido desde que preparamos nuestro Presupuesto en marzo del año pasado.

Ya se trate de combustible para generar electricidad o de consumibles para la GHA y otros organismos, todos los costes han aumentado. Estos mayores costes son inevitables a menos que dejemos de generar electricidad o de financiar la sanidad y otros servicios, cosa que no haremos.

De hecho, en una época en la que los costes del combustible se han disparado, hemos mantenido el coste de la electricidad más bajo de toda Europa. Hemos gastado millones de dinero suyo para seguir subvencionando sus facturas de agua y electricidad.

Pero las alternativas son tan sencillas como impensables. Incrementar aún más sus facturas o suspender o reducir la producción de agua y electricidad. Al mismo tiempo, para proteger a nuestros conciudadanos más vulnerables hemos aumentado el salario mínimo, las pensiones para nuestros jubilados, las pensiones del sector público y las prestaciones por discapacidad.

Cualquier crítica de nuestras cuentas públicas que ignore el efecto de la pandemia o las enormes presiones inflacionistas provocadas por la guerra de Ucrania es deshonesta y carece de fundamento.

Las críticas a la gestión de las finanzas públicas por parte de mi Gobierno que consideran que el impacto financiero de la pandemia y de la guerra en Ucrania no es grave son engañosas ypeligrosamente cínicas. Ustedes saben que tales críticas carecen de un criterio sólido. Ustedes saben que les falta seriedad. Y saben que les falta sinceridad.

Sé que ustedes no permitirán que nadie les engañe haciéndoles creer que nuestro programa de inversión en sus servicios públicos en los últimos diez años es el problema. Esa inversión ha sido esencial. Porque algunos hablan de cambio. Pero nosotros hemos sido los que hemos logrado un cambio real y duradero.

Repasemos algunos de los muchos cambios que ya hemos introducido. ¿Recuerdan la vieja escuela Bayside? La cambiamos y ofrecimos magníficos colegios nuevos para nuestros hijos tanto en este caso concreto como en todas las demás escuelas. Este año se abrirán otros tres nuevos colegios.

Cambiamos el antiguo KGV (hospital psiquiátrico King George V) por el nuevo Ocean Views. ¿Recuerdan el antiguo PCC (Centro de Atención Primaria) en el centro ICC de Casemates? Hemos cambiado todo eso con nuestra inversión en nuevas instalaciones de Atención Primaria a medida para la GHA. Y estamos cambiando la suerte de las familias con nuestras nuevas viviendas asequibles.

Este año comenzaremos a entregar nuevas viviendas en Hassan Centenary Terraces. También comenzará por fin la construcción de Bob Peliza Mews y Chatham Views.

Hemos cambiado nuestra capacidad de resistencia en lo que respecta a la generación de electricidad con nuestra nueva central y nuestro trabajo sobre la red de distribución, aunque aún queda mucho por hacer. Nuestra inversión en infraestructuras eléctricas, de alcantarillado y de radiodifusión ha sido el cambio real y necesario que había que llevar a cabo porque hacía tiempo que debería haberse realizado.

Aún queda mucho por hacer. La licitación de la depuradora está a punto de adjudicarse.

Otros hablan de cambio. Pero nosotros hemos efectuado cambios invirtiendo cuidadosamente su dinero. Y seguiremos logrando cambios reales invirtiendo en nuestras infraestructuras públicas en la medida de nuestras posibilidades, al tiempo que damos prioridad al restablecimiento de la estabilidad de nuestras finanzas públicas.

Las consecuencias del Brexit

Por supuesto, los persistentes efectos sobre nuestra economía derivados de nuestra salida de la UE ejercen una presión adicional en nuestras cuentas públicas. A este respecto, quiero ser muy claro con ustedes hoy sobre nuestras negociaciones para un nuevo Tratado entre el Reino Unido y la UE sobre nuestra futura relación con la UE.

Hay una cosa que no va a cambiar mientras yo sea su ministro principal. Nunca vamos a ceder ni un ápice de soberanía británica a cambio de derechos de acceso a la UE para personas, mercancías, vuelos, etcétera. Digo esto claramente y sin ambigüedades. Sin vuelta de hoja. Sin matices ni margen para la duda.

Somos claros e inequívocos cuando se trata de soberanía, jurisdicción y control, como con todo lo demás. Pero también tenemos que dejar claro que lo que estamos negociando con la UE es enormemente complejo. Abarca desde el etiquetado de los productos a la fiscalidad de los bienes. Es probable que el tratado final tenga cientos de páginas.

Tenemos que acertar en todos los aspectos para garantizar que no haya consecuencias negativas para nuestra economía o nuestra autonomía. Así pues, nuestro enfoque de las negociaciones es seguir siendo positivos y estratégicos.

Nuestro horizonte abarca mucho más que el año venidero. Defendemos con firmeza nuestros principios básicos, pero somos pragmáticos en los ámbitos en los que podemos obtener beneficios para nuestros ciudadanos y nuestra economía.

Siempre buscamos la mejor manera de lograr el éxito para ustedes, para nuestra gente y nuestra economía. La protección y el bienestar de nuestro pueblo y nuestra economía son nuestras prioridades inmediatas y primordiales. Su bienestar es nuestro objetivo fundamental.

Recientemente han visto algunas de las cuestiones que bullen bajo la superficie de la negociación. Estoy seguro de que cada uno de ustedes habría adoptado la misma posición que nosotros hemos adoptado sobre esas cuestiones. Por eso sé que ustedes entienden por qué las negociaciones están siendo tan largas. Sé que ustedes rechazan la idea de que podríamos haber logrado un tratado seguro más rápidamente. Cualquier sugerencia en ese sentido carece de sinceridad. Porque me niego a creer que ustedes quieren que yo acepte un acuerdo rápido y no el acuerdo correcto si se puede conseguir.

Puedo asegurarles tres cosas cruciales:

Seguiremos trabajando infatigablemente para lograr un acuerdo y no aceptaremos concesiones en los aspectos fundamentales. Del mismo modo, si no hay acuerdo por razones que escapan a nuestro control, les aseguro que estaremos preparados para mitigar ese resultado.

Pero eso no significa que seamos capaces de mantener la normalidad anterior al Brexit en una situación de ausencia de acuerdo posterior al Brexit. Pese a todo, también puedo decirles que sigo confiando en que existe una vía hacia un tratado que no nos obligue a ceder en aspectos fundamentales.

Al principio, un acuerdo puede resultar incómodo en algunos ámbitos. Muchos cambios lo son, aunque solo sea porque habrá diferencias. De la misma manera, la adhesión a la UE pudo haber resultado incómoda inicialmente en 1972.

Pero una ausencia de acuerdo también será muy incómoda. Recuerden que cuando pertenecíamos a la UE, la Unión tenía poder de gobierno directo en Gibraltar. Las Decisiones y Normativas de la UE tenían efecto inmediato y directo en Gibraltar. También había que transponer las Directivas de la UE.

El 96% de nosotros votamos a favor de continuar con esa relación con la UE. Lo que estamos negociando ahora son acuerdos solo para la inmigración y la circulación de mercancías.

Esto requiere un pacto sobre los estándares en esos ámbitos y otros relacionados. El efecto positivo sería una mayor libertad que nunca para circular por el espacio Schengen de Europa y mayor facilidad para comprar y vender en el mercado único europeo. Pero no seremos miembros de la UE sujetos a todas sus normas y al efecto directo de todas sus decisiones y reglamentos, como lo fuimos durante casi cincuenta años.

Por lo tanto, si llegamos a un acuerdo, como creo que haremos, será un acuerdo seguro. Y no afectará de ningún modo a nuestra soberanía, jurisdicción o control exclusivamente británicos sobre Gibraltar. De hecho, la realidad es que Gibraltar es ahora irreversiblemente británico. La naturaleza y la cultura británicas están arraigadas en cada uno de nosotros.

El trabajo que estamos haciendo para lograr un tratado no cambiará eso, ni nuestra Constitución, ni nuestra soberanía, ni la soberanía de ninguna parte del territorio, las aguas territoriales o el espacio aéreo de nuestro preciado Gibraltar.

Lo cierto es que en este año, en 2023 y más allá, nacer gibraltareño británico sigue siendo ganar el primer premio en la lotería de la vida. Esto no quiere decir que las cosas sean perfectas en Gibraltar. Ni mucho menos, por supuesto. Nos queda mucho trabajo por hacer en el Gobierno. Muchos cambios que realizar. Ya hemos mejorado significativamente muchas cosas en la última década.

Este año será otro año de cambios positivos. Será necesario que siga habiendo cambios en la GHA. A finales de febrero pondremos en marcha nuestro sistema de citas de atención primaria para todos los niños en el PCC pediátrico. Habrá un número específico para quienes tengan que pedir cita para un niño en el PCC pediátrico.

Con la apertura, por fin, del túnel bajo la pista de aterrizaje, se producirá el tan esperado cambio en nuestro flujo de tráfico. Así que están llegando cambios a muchos ámbitos.

Son los cambios por los que ustedes votaron y que ustedes quieren ver. De hecho, llevamos una década propiciando el cambio y no vamos a parar. No solo hablo de cambios. No son solo palabras. Se trata de cambios reales conseguidos mediante acciones reales.

Así que, al considerar el año que tenemos por delante, permítanme ser claro sobre algunos otros cambios clave que su gobierno llevará a cabo en 2023.

Seguiremos trabajando para hacer crecer la economía, porque eso nos beneficiará a todos. Seguiremos cambiando nuestro perfil de deuda, porque eso hará que nuestra nación sea más fuerte y más resistente a los retos futuros.

Seguiremos trabajando para introducir cambios en nuestros servicios públicos mediante inversiones en escuelas, educación, sanidad y nuevas viviendas para nuestros ciudadanos y familias.

También combatiremos los focos inaceptables de comportamiento antisocial en nuestra comunidad. Y lo haremos mientras seguimos trabajando para cambiar nuestra relación con Europa a medida que finalizamos las negociaciones para un Tratado seguro entre el Reino Unido y la UE.

Sé que esas son sus prioridades clave. También son mis principales prioridades.

Por último, déjenme decirles que, en tiempos difíciles, hay algo que es fácil. Levantarse cada mañana con la firme determinación de hacer lo correcto para nuestra comunidad. En tiempos de incertidumbre, una cosa está clara y es incuestionable.

Que nadie trabaja más duro que nosotros por el bien de Gibraltar. En las negociaciones complejas, una cosa es sencilla y directa. Que la soberanía británica de Gibraltar no está ni estará nunca sobre la mesa mientras yo sea ministro principal de Gibraltar.

Es un honor estar al cargo como su ministro principal en estos tiempos de cambio y desafíos.

Además, este año será año electoral. Si Gibraltar decide que lo haga, será un honor para mí continuar en el cargo. Eso lo decidirán ustedes a finales de este año.

De momento, en nombre de Justine, Sebastian, Oliver, Valentina y en el mío propio, les deseo a ustedes y sus familias un próspero, feliz y saludable 2023.

Buenas noches.