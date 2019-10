Gibraltar se acerca a la Commonwealth para paliar el golpe del Brexit

El Consejo de Empresa e Inversión de la Commonwealth (Commonwealth Enterprise and Investment Council, CWEIC) abrirá una oficina en Gibraltar. Esto es lo que se ha acordado tras las conversaciones entre el consejero delegado del CWEIC, Alan Gemmell, y el viceministro principal del Peñón, Joseph García.

Este acontecimiento se enmarca en la estrategia general del Gobierno de Gibraltar para identificar y explorar nuevos mercados tras la posible salida de Gibraltar de la Unión Europea. Así pues, la oficina estará inicialmente ubicada en la Oficina de Información sobre el Brexit (Brexit Information Office), frente al John Mackintosh Hall.

El CWEIC se constituyó en 2014 como organización sin ánimo de lucro con el mandato impartido por los Jefes de Gobierno de la Commonwealth de promover el comercio y la inversión a través de sus 53 naciones miembros. El CWEIC es la principal organización empresarial y comercial y fomenta y desarrolla el comercio en el seno de la Commonwealth, que está compuesta por 53 países y 2.400 millones de personas, e incluso más si se incluyen los territorios asociados y de ultramar.

El Gobierno de Gibraltar ya es un Socio Estratégico Institucional del CWEIC. Esta relación responde a la política del Gobierno de aumento del nivel de compromiso con las organizaciones de la Commonwealth, a medida que se prepara para salir de la Unión Europea.

El presidente del CWEIC, Lord Marland, visitó Gibraltar en marzo de 2019 para dirigirse a un seminario sobre el Brexit y la Commonwealth. En julio de 2019, siguió la visita del consejero delegado del CWEIC, Alan Gemmell, que se reunió con organizaciones tanto del sector privado como del público, incluido el ministro de Comercio, Albert Ísola, el ministro Responsable de Turismo y el Puerto, Gilbert Lucudi, y el ministro de Desarrollo Económico, Joe Bossano.

Gemmell también habló de economía sostenible con el ministro responsable de Medio Ambiente, John Cortés. Asimismo, se reunió con distintas empresas privadas y la Cámara de Comercio, la Federación de Pequeñas Empresas (Federation of Small Businesses) y la Asociación del Juego y las Apuestas de Gibraltar (Gibraltar Betting and Gaming Association).

El consejero delegado del CWEIC, Alan Gemmell, comentó: “Estamos encantados de haber comenzado esta colaboración con el Gobierno de Gibraltar. La presencia del CWEIC en el Peñón servirá como punto de enfoque para que este territorio pueda aumentar su comercio con los países de la Commonwealth —algunos de los cuales registran el mayor crecimiento a escala mundial— y viceversa. Esperamos desempeñar un papel clave para apuntalar la campaña del Gobierno gibraltareño Think Gibraltar”.

El viceministro principal, Joseph García, afirmó que se trata de "un proyecto muy ilusionante e importante para Gibraltar, abandonemos o no la Unión Europea". "El Gobierno se ha fijado el objetivo político de profundizar sus vínculos con las instituciones de la Commonwealth y con su familia de naciones. Esta es precisamente la razón de ser de esta iniciativa. Gibraltar se enorgullece de llevar tanto tiempo formando parte de esta familia y de desempeñar un papel fundamental en muchas de sus organizaciones. No me cabe duda de que el Consejo de Empresa e Inversión de la Commonwealth abrirá nuevas puertas al comercio entre Gibraltar y otras partes del mundo”, concluyó.