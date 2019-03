May dice que no contempla la opción

La primera ministra británica, Theresa May, advirtió a los diputados de la Cámara de los Comunes que una tercera votación de su acuerdo del Brexit podría no producirse la próxima semana si parece que no cuenta con "el apoyo suficiente". En una carta dirigida directamente a los parlamentarios, la primera ministra recordó las opciones que restan sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) tras la cumbre del Consejo Europeo del pasado jueves. Entre ellas, destacó la posibilidad de que la cámara baja no vote por tercera vez el pacto -que ya ha rechazado en dos ocasiones anteriores- o si suma una tercera derrota, pedir una prórroga del "divorcio" antes del 12 de abril que, advirtió, obligará al país a participar en las elecciones a la Eurocámara que tendrán lugar a finales de mayo. Esta es una de las "cuatro claras opciones", indicó, junto con la de revocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, aunque esta última subrayó que "traicionaría" el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016. Las otras dos soluciones restantes al Brexit, manifestó, son materializar la ruptura con la UE a las bravas, sin haber sellado ningún tipo de acuerdo que garantice un periodo de transición, el próximo 12 de abril o, su predilecta, que los diputados aprueben su acuerdo para romper con los Veintisiete el 22 de mayo de forma ordenada.