Boris Johnson ve aún viable la salida de la UE en 10 días

Boris Johnson está determinado a ejecutar el Brexit el 31 de octubre a pesar de no haber sometido a votación el pacto firmado con Bruselas y verse obligado por ley a remitir la petición de una prórroga. El proceso de salida del Reino Unido de la UE, cada vez más complicado y repleto de vericuetos, ha entrado en una fase decisiva al quedar apenas 10 días para la ruptura de Londres del bloque europeo después de 40 años de participación.

El jefe del Gobierno dio el sábado marcha atrás a la planeada votación del acuerdo alcanzado el jueves con la UE tras prosperar una enmienda que lo emplazaba a solicitar un retraso del Brexit en caso de que la legislación que debe implementar ese texto no quedase tramitada para el 31 de octubre.

El temor de los que apoyaron esa iniciativa, introducida por el diputado Oliver Letwin, residía en el riesgo de una ruptura dura de la UE si para el 31 de octubre no estaba ratificada la ley sobre la salida del club europeo. Al no someter a votación el acuerdo negociado, entró automáticamente en vigor la llamada Ley Benn, aprobada hace unas semanas por los diputados y que exigía a Johnson solicitar el retraso si no tenía para la noche del sábado aprobado un pacto.

A pesar del revés, el Gobierno presentará esta semana el proyecto de ley sobre la retirada de la UE y confía en poder someter hoy a votación el acuerdo, pero deberá autorizarlo el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. El número dos del Gobierno, Michael Gove, reiteró ayer el compromiso del Ejecutivo de cumplir con el Brexit a fin de mes.

“Sabemos que la UE quiere que nos marchemos, sabemos que tenemos un acuerdo que nos permite marcharnos. Nos vamos a marchar el 31 de octubre. Tenemos los medios y la capacidad para hacerlo”, insistió. “La determinación (por el Brexit) del primer ministro es total y yo lo apoyo en esto, nos tenemos que marchar el 31 de octubre”, dijo el político, responsable de los preparativos del país en caso de una salida dura de la UE.

Gove remarcó que en los próximos días los diputados tendrán la oportunidad en los Comunes de “aprobar la legislación necesaria a fin de asegurar que honramos el mandato del plebiscito y salimos” del bloque europeo.

Diputados laboristas quieren supeditar su respaldo a que haya otra consulta

Johnson está en una situación precaria al no tener mayoría parlamentaria y sus socios norirlandeses del DUP han renunciado a apoyarlo porque creen que el pacto negociado con Bruselas, que sitúa una frontera aduanera en el mar de Irlanda, amenaza la unión de Irlanda del Norte con Gran Bretaña.

Desde la oposición, el portavoz del Brexit, Keir Starmer, reiteró a la BBC que cualquier acuerdo del “divorcio” debería ser sometido a una votación de la población. “Lo que estamos tratando de conseguir, ya sea con este acuerdo en particular pero con cualquier pacto, es someterlo a referéndum junto con la opción de la permanencia”, añadió Starmer. El premier remitió la noche del sábado a la UE una carta sin firmar pidiendo una prórroga hasta finales de enero, y envió una segunda firmada precisando que no creía que fuese beneficioso postergar el divorcio más allá del 31 de octubre.