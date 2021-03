Gibraltar administra más de 38.000 dosis de la vacuna del coronavirus en siete semanas

Gibraltar ha entrado en la fase final del proceso de vacunación contra la Covid-19. Este lunes ya se habían administrado en el Peñón 24.352 primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y 13.704 de la segunda, lo que hace un total de 38.056 inoculadas en siete semanas. La Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha abierto ahora el programa de vacunación a personas de entre 20 y 40 años. Hasta el momento, 398 veinteañeros y 361 treintañeros han recibido su primera dosis.

Las primeras dosis se seguirán administrando en la unidad de vacunación del hospital de San Bernardo hasta el próximo lunes, 8 de marzo, momento en el que esta unidad pasará a inocular segundas dosis, antes de cerrar el 30 de marzo para permitir que el espacio clínico vuelva a su propósito original.

La unidad de vacunación en el ICC también cambiará para administrar segundas dosis a partir de la próxima semana, aunque se reservarán varios días durante este mes para administrar las primeras dosis.

La ministra de Salud, Samantha Sacramento, ha indicado: "Ahora estamos avanzando hacia la última fase del programa de vacunación Covid-19. Es realmente sorprendente que el equipo de la Autoridad Sanitaria haya logrado administrar más de 38.000 dosis de la vacuna en solo siete semanas".

Sacramento a pedido a las personas que no puedan acudir a su cita, que avisen con antelación: "Desafortunadamente, el fin de semana pasado más de 40 personas cancelaron sus citas o no acudieron, arriesgándose a desperdiciar una vacuna preciosa y creando mucho más trabajo para el personal y los voluntarios que tienen que encontrar personas para llenar los espacios con muy poca antelación. Por favor, ¿puedo pedir que si las personas no pueden asistir por razones de causa mayor, nos avisen con la mayor antelación posible?", ha solicitado.

"Los equipos de GHA han trabajado arduamente para contactar a todos los residentes de Gibraltar para ofrecer citas de vacunación. A medida que avanzamos en la vacunación de personas en las franjas de edad más jóvenes, nuestros equipos están identificando una cantidad de personas que han cambiado su número de teléfono y no han actualizado su registro en la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, nos gustaría pedirle a cualquier persona mayor de 16 años que desee recibir la vacuna que se registre en la web https://www.gha.gi/registration-for-gibraltar-residents o en el teléfono 200 66966".

Registro Digital de Vacunación

El equipo de Servicios Digitales del Gobierno de Gibraltar está trabajando con el Departamento de TI de la Autoridad Sanitaria en una nueva aplicación que, además de desarrollar otras funcionalidades, mantendrá datos sobre las vacunaciones y las pruebas de Covid-19 realizadas a los titulares.

A medida que se desarrolla la nueva aplicación, el Gobierno trabajará en la interoperabilidad con otras aplicaciones desarrolladas en el Reino Unido y la Unión Europea con el fin de poder ayudar a los titulares a demostrar su historial de pruebas y vacunas relativas al Covid-19.

La Ministra de Sanidad, Samantha Sacramento, ha comentado: “A medida que avanzamos a la siguiente fase de nuestra lucha contra el Covid-19, resulta de suma relevancia que nos preparemos para tener nuestro propio Pasaporte de Vacunación contra el Covid-19, que será la representación digital de las tarjetas que ya hemos emitido y demostrará el historial de vacunación contra la Covid-19 de las personas. La funcionalidad clave en la que estamos trabajando es la interoperabilidad de nuestro servicio con otros para garantizar que podemos operar a escala internacional con nuestra solución”.