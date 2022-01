Gibraltar suma 152 positivos de coronavirus y 94 recuperados

Gibraltar registra este miércoles 152 nuevos positivos de coronavirus y 94 recuperados, que deja el número de casos activos en 1.119. 139 de los 148 casos procesados corresponden a la variante ómicron del Covid-19. Uno es de la cepa delta y de ocho no se ha podido confirmar su variante, mientras que hay 971 pendientes de analizar.

Las autoridades sanitarias del Peñón distinguen entre los contagiados que tienen la pauta completa de la vacuna (81) y los que no (25). El resto no son residentes ni visitantes y la mayoría de ellos corresponden a trabajadores transfronterizos de los que no se especifica su estado de vacunación.

Desde el inicio de la pandemia se han detectado en el Peñón 10.248 contagios, de los que se han recuperado 8.696. Los fallecidos siguen siendo 100.

En cuanto a las hospitalizaciones, Gibraltar se mantiene estable con solo tres personas ingresadas en planta y la Unidad de Cuidados Intensivos libre de virus. Además, hay tres casos confirmados en los Servicios de Residencia para la Tercera Edad.

Los sanitarios gibraltareños han inyectado 109.110 vacunas, con 27.624 dosis de refuerzo desde que pusieron en marcha la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus.