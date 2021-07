Gibraltar suma 10 nuevos positivos de coronavirus y llega a los 58 casos activos

Gibraltar registra este sábado 10 nuevos positivos de coronavirus, cifra que eleva el número de casos activos hasta los 58. Los nuevos contagios son de dos visitantes no vacunados y ocho residentes: uno no vacunado, uno con una dosis y seis con la pauta completa. La buena noticia es que a pesar del incremento de casos de la última semana, no se han registrado ingresos en el hospital de San Bernardo.

Desde el inicio de la pandemia se han confirmado en el Peñón 4.4.13 positivos, de los que se han recuperado 4.254, cuatro en las últimas 24 horas. El número de personas en autoaislamiento ha aumentado en 25 hasta las 201. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos.

De los casos activos, 33 son de la variante india, dos de la británica y hay 23 pendientes de secuenciar.