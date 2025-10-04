La iglesia de Los Gitanos, ante sus titulares, ha sido el templo en el que Cayetano Martínez de Irujo y su pareja de estos últimos nueve años, Bárbara Mirjan, se decían el sí quiero en la soleada mañana sevillana de este sábado 4 de octubre.

La ceremonia tuvo que retrasarse al coincidir con otras dos nupcias en la mañana y comenzó a las dos de la tarde, cuando llegó la novia, con vestido de Navascués y tiara de diamantes, en coche de caballos acompañada su padre, Javier Mirjan. El novio, duque de Arjona, lucía el uniforme de maestrante. El templo elegido era donde están las cenizas de la duquesa de Alba, madre del novio.

Los curiosos saludaron a los novios y le desearon lo mejor, festejando la presencia de tantos rostros populares en el enlace que culminó a las tres de la tarde con la salida de los novios desde la puerta principal de la iglesia, saludando en el coche de caballos antes de marchar a la finca de Las Arroyuelas, en Carmona, donde se celebró el almuerzo y fiesta posterior