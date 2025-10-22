Así es la vida personal del hermético Luis de la Fuente

Luis de la Fuente atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. En el terreno profesional triunfa como seleccionador de España, un conjunto que ha recuperado el brillo que ya alcanzó en épocas pasadas con Luis Aragonés y Vicente del Bosque en los banquillos. El combinado nacional, campeón de la última Eurocopa, tiene prácticamente asegurado su billete para el próximo Mundial, acumulando 29 partidos consecutivos sin perder tras igualar la mejor racha histórica.

El entrenador de la selección española ha visitado el plató de El Hormiguero, donde ha puesto en valor a los jugadores del combinado nacional que para él son los mejores del mundo. Pese a su éxito como preparador de España, se desconocen muchos detalles de su vida personal.

¿Quién es Luis de la Fuente? El entrenador nació el 21 de junio de 1961 en Haro, La Rioja, una tierra que siempre lleva por bandera. Es hijo de Alberto de la Fuente, marino mercante y gran aficionado al fútbol y de Berta Castillo, que regentaba una mercería en la céntrica Plaza de la Paz. El negocio actual ha pasado a las manos de la hermana del seleccionador que lo ha convertido en una boutique de moda.

La mujer de Luis de la Fuente es natural de Camas (Sevilla), el pueblo donde proceden personalidades como Curro Romero y Sergio Ramos. Su relación siempre ha permanecido alejada de los focos. Tienen tres hijos en común, pero solo Alberto ha seguido sus pasos en el mundo del fútbol. Alberto trabaja de analista en las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol.

Luis de la Fuente en su etapa como jugador del Sevilla FC. / RTVE

La carrera futbolística de Luis de la Fuente se desarrolló de manera mayoritaria en las filas del Athletic Club. El por entonces lateral izquierdo conquistó dos Ligas y una Copa del Rey con el conjunto bilbaíno. Además, formó parte de equipos como el Sevilla y el Deportivo Alavés, con un bagaje de más de 250 partidos en Primera División.

Luis de la Fuente siente una profunda devoción religiosa. Suele acudir a misa de manera regular y mantiene una relación especial con la Virgen de la Vega, patrona de su localidad natal. Está muy mimetizado con las fiestas locales, con mención especial a la tradicional batalla del vino. En una entrevista para El Periódico, el preparador hablaba abiertamente de su fe. “Ya sabe que tengo muy buena relación con Dios. Así que le pido a Él, a San Fermín y a la Virgen de la Vega que nos ayuden, que estén cerca”, dijo.

El entrenador riojano es un gran apasionado de la música, siendo Julio Iglesias uno de sus principales ídolos. A Luis de la Fuente le gusta divertirse con el karaoke, una faceta que le ayuda a descargar la presión del fútbol y con la que se divierte a menudo. En el ámbito gastronómico, le encantan las patatas fritas con huevo, algo que considera “un placer absoluto”. Como buen riojano cada vez que puede le gusta saborear una copa de vino de Rioja, un producto que forma parte de la cultura de su tierra.