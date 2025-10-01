Los vecinos de Kate y Guillermo, descontentos con las nuevas medidas de seguridad en Windsor

Las medidas de seguridad en el entorno de la residencia de los príncipes de Gales ha generado malestar entre los vecinos de la zona.

Las fuertes medidas de seguridad que se han impuesto en los alrededores de la residencia de los príncipes de Gales, Adelaide Cottage, en Windsor, han creado malestar entre los vecinos de la zona, especialmente en los que tienen perros. El Ministerio del Interior ha vetado los movimientos en una superficie de 61 hectáreas, pudiendo arrestar a los que entren en la zona de exclusión.

La restricción de acceso ya ha entrado en vigor, comenzando la instalación de las vallas para limitar el acceso y dejando sin efecto un parking. Los abonados al aparcamiento han sido informados una semana antes por carta, según ha informado The Times que recoge el malestar de los vecinos de los príncipes de Gales.

Adelaide Cottage, la residencia de Kate y Guillermo, en el punto de mira de los vecinos de la zona. / REDES SOCIALES

A esta medida se suma la colocación de una valla de madera para aislar el parque alrededor de la casa, la plantación de árboles para ocultar la residencia y la instalación de cámaras de vigilancia.

Los vecinos comprenden la implementación de las medidas de seguridad en la zona, pero se quejan de la falta de avisos y de las limitaciones que sufrirán para pasear a sus mascotas. “Muchos de nosotros llevamos 20 años paseando aquí a nuestros perros, pagamos cada año para el mantenimiento del parque, pero ya no vamos a poder usar parte de él”, ha declarado una vecina de Kate y Guillermo.