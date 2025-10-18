Vanesa Romero reaparece como embajadora de esta marca que propone cuidados de belleza a precio económico

La firma de supermercados Lidl revoluciona el panorama cosmético con su marca propia Cien, que trae al mercado soluciones seguras y eficaces con ingredientes estrella como el retinal, el ácido hialurónico y la vitamina C, a precios al alcance de cualquier bolsillo, desmontando el mito de que la calidad exige presupuestos elevados.

Con más de 250 productos para cuidado facial, corporal, capilar y fragancias disponibles en sus 700 tiendas, la cadena alemana se alía con la modelo y actriz Vanesa Romero como embajadora, quien en un evento en Madrid en esta semana celebró la "democratización de la cosmética" como clave para el bienestar diario: "Cuidarnos no debe ser un lujo, sino un ritual que todas merecemos".

Respaldada por la experta en formulaciones Sandra Monegal, responsable de Compras de Lidl España, y la dermatóloga Ana Molina de la AEDV, Cien prioriza fórmulas innovadoras, reguladas por la UE y adaptadas a toda la familia, con una experiencia sensorial óptima en texturas y aromas. Esta iniciativa se integra en la campaña global "Lidl vale la pena", bajo el lema "Cuidarte en cada momento vale la pena", reafirmando el compromiso de la compañía por elevar la calidad-precio en el día a día, desde la piel hasta el alma.

La ciencia avala cada gota de Cien, donde ingredientes como el retinal —un derivado de la vitamina A que acelera la renovación celular sin irritaciones— se combinan con péptidos y ácido hialurónico para resultados visibles en hidratación y luminosidad, todo respaldado por pruebas clínicas y el rigor europeo. Sandra Monegal enfatiza que "el coste económico no debe ser una barrera para cuidarse, independientemente de la edad o necesidades", priorizando envases ergonómicos, aromas sutiles y texturas que convierten el ritual en placer accesible, desde cremas antiedad hasta champús fortificantes para el cabello.

Ana Molina, con su vasta experiencia en dermatología, añade que "la calidad cosmética no siempre va de la mano del precio; marcas como Cien incluyen activos de eficacia demostrada, presentes en gamas premium, siempre que estén bien formulados y adaptados a la piel". Esta visión inclusiva extiende Cien a toda la familia, con fragancias unisex y productos hipoalergénicos que democratizan el lujo, invitando a un autocuidado que trasciende lo superficial para nutrir el bienestar integral, en sintonía con la misión de Lidl de acompañar cada etapa de la vida con excelencia asequible.