Última hora sobre el estado de salud de Amador Mohedano, ingresado en Jerez

El ex mánager Amador Mohedano, hermano de la recordado Rocío Jurado, ha despertado preocupación tras haber sido ingresado de urgencia el pasado viernes en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. A sus 71 años, el retirado representante acudió de la mano de su hijo Salvador a las urgencias del centro público tras sentirse mal en su domicilio en Chipiona, en la finca heredada de su hermana. Se le están realizando diversas pruebas para determinar la causa de su malestar, mientras su estado de salud mantiene en vilo a su familia y al público que ha seguido su faceta televisiva. En unas palabras comunicadas a Telecinco, cadena que sigue su estado de salud con atención, Amador ha precisado que "está mejor, con pruebas y más cosas", ante la espera de los resultados médicos .

La última aparición pública de Mohedano fue el pasado día 9, cuando ya hizo levantar comentarios a los suyos al presentarse con problemas de movilidad en el tanatorio de Arcos para el funeral de María Rodríguez Michu, la fallecida ex pareja de su sobrino José Fernando. Los asistentes revelan que se le vio notablemente más delgado y con dificultades para desplazarse. Este empeoramiento fue el que llevó a su hijs días después a no aplazar su ingreso a raíz de fuertes dolores en las piernas y en el estómago. La muerte de Michu afectó también el estado de ánimo Amador Mohedano.

El principal problema de salud que acarrea el hermano de Rocío Jurado está relacionado con el estómago, con la complicación de una úlcera que padecía desde años atrás. Decidieron trasladarle al hospital de Jerez porque ya el verano pasado debió ingresar por este mismo aspecto. Los médicos comprueban si ha existido un notorio empeoramiento de esa dolencia estomacal ya que también ha sufrido hemorragias. En este miércoles se someterá a una prueba por la que se conocería el alcance de esa complicación.

La situación de Amador Mohedano ha vuelto a poner el foco en su relación con su ex mujer, Rosa Benito, madre de sus cuatro hijos: Rosario, Fernando, Salvador y Amador. La que fuera ganadora de Supervivientes 2011, experiencia que marcó el final de aquella relación, ha reaparecido y no ha querido detallar nada sobre el estado de salud de quien fuera su esposo. Salvador, el hijo que está a su lado en estos días, la mantiene informada. En el programa Vamos a ver se ha añadido que Benito está pendiente y preocupada pero por su parte no va a ejercer ningún protagonismo con declaraciones en estas circunstancias. Ahora la relación entre la ex pareja, con los problemas económicos que acucian a Amador, está más distanciada.