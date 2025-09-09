El tremendo cambio físico del renovado Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha regresado a su programa, El diario de Jorge, tras las vacaciones de verano, en las que ha sido relevado por Cristina Lasvignes. El presentador de Mediaset ha sorprendido a todos con su nuevo look. Y es que ha aprovechado las vacaciones estivales para retocar su rostro. Ya durante la primera gala de Supervivientes All Stars pudimos verle con unas gafas de aviador, mientras que ahora ha decidido dar un paso más y tapar su rostro en una conexión previa que ha mantenido con Joaquín Prat.

El presentador del nuevo magacín de Telecinco, El tiempo justo, le ha dado paso. “¿Está el príncipe?”, ha preguntado. “¡Bienvenido Joaquín, bienvenido a las tardes! ¡Qué alegría poder conectar contigo!", ha contestado con mucha energía Jorge Javier.

El conductor de El diario de Jorge hizo mención a su outfit durante la primera gala de Supervivientes All Stars. “El jueves quise hacer un homenaje a Giorgio Armani, pero me salió más una mezcla de George Michael, Lamine Yamal y un poquito de Abraham Mateo. Lo que voy a desvelar esta tarde es un programa que la gente se va a quedar enganchadísimo”, ha explicado.

El que fuera presentador de Sálvame ha aparecido en pantalla tapado con un sombrero, una mascarilla y una blusa para crear una mayor expectación acerca de su nuevo rostro. Posteriormente, Jorge Javier ha comenzado la nueva temporada de El diario de Jorge mostrando su nueva imagen a la audiencia tras llevar a cabo varios retoques estéticos.

El comunicador catalán ha comparado su nuevo look con el tiempo que necesitan los programas para consolidarse en la programación. “Cuando empezamos hubo muchísima gente que nos decía que no íbamos a llegar y aquí estamos. Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse”, ha comentado entre risas.