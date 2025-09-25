La tragedia familiar de Melody durante la pandemia del coronavirus
La cantante sevillana, reciente fichaje de ‘La Voz Kids’, ha reaparecido en una entrevista para el programa ‘Y ahora Sonsoles’
Melody y RTVE, crónica de un cruel divorcio
Melody se refugia en Dos Hermanas con su familia y pide desconectar tras el fracaso en Eurovisión
Melody, tras conocerse su fichaje como asesora en la próxima edición de La Voz Kids, ha comparecido en el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha hablado alto y claro sobre algunos de los principales aspectos de su vida personal y profesional. La cantante sevillana ha repasado su trayectoria artística: desde los primeros pasos con El baile del gorila hasta su reciente participación en el Festival de Eurovisión.
Cuando dio sus primeros pasos en la música apenas era una niña que cantaba por divertirse. “Soy consciente a mi manera. Cuando era pequeña era mi mayor diversión y yo quería eso, cantar. Si volviera atrás me gustaría vivir lo mismo, he nacido para hacer lo que he hecho, y he sido una niña muy feliz”, ha contado.
Melody iba a vivir una tarde repleta de emociones en el programa de Sonsoles Ónega. Las emociones se han disparado tras la proyección de un vídeo con mensajes de sus familiares más cercanos. “Al final me habéis hecho llorar, fíjate”, ha comentado la artista después de ver imágenes de su familia, con mención especial para una tía suya que falleció de manera repentina durante la pandemia.
La artista ha dejado claro que para ella la familia es lo primero. “¿Sabéis lo que más me emociona? Y voy a decir la verdad 100%. Me emociona mucho ver a mi familia. Y he visto unas imágenes de parte de mi familia, y de una tía mía, a la que he adorado y quiero muchísimo y desgraciadamente se fue de forma repentina, y eso me parte el alma”, ha confesado.
Melody representó a España en el último Festival de Eurovisión con la canción Esa diva, un himno que apela al empoderamiento femenino, pero que no obtuvo los resultados esperados en el certamen. La cantante finalizaba en la antepenúltima posición y tuvo que apartarse de los focos durante un tiempo. “Necesitaba llegar a mi casa y respirar un poco, fueron meses demasiado intensos. Mi vida ha sido mucho más que Eurovisión, yo hago música y eso ha sido solo un momento”, ha zanjado.
También te puede interesar
Lo último