Cómo se ha tomado Tamara Falcó a las memorias de Isabel Preysler

La colaboradora de El Hormiguero ha tenido que leer pasajes que no han terminado de agradarle, aunque se trata de las vivencias de su madre y el respeto a la reina de corazones es máximo por parte de su hija. Isabel Preysler confiesa que Miguel Boyer ha sido el amor de su vida. Del exministro se enamoró cuando aún estaba casada con Carlos Falcó, el padre de Tamara. La socialité presume en su libro de honestidad a la hora de transmitir sus sentimientos al marqués de Griñón. “Cuando me lo preguntó Carlos, no le mentí. Le dije que estaba enamorada de Miguel. He tenido muchos amores, pero el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer”, aclara en sus memorias.

Pese a las declaraciones de su madre, Tamara comprende que contra el amor no se puede luchar. “No me molesta que hable así de él, porque fue como un padre para mí. Además, no hubiera entendido que mi madre hubiera abandonado a mi padre si no hubiera sido por el amor de su vida. Sé que nací fruto del amor de mis padres biológicos, pero tengo el convencimiento de que fue Dios quien me envío a la Tierra y a esta familia”, ha declarado Tamara Falcó. En un año repleto de esperadas memorias y autobiografías, las de Isabel Preysler han sido una de las más comentadas debido a su ajetreada vida sentimental. La reina de corazones se abre en canal como nunca para repasar las principales historias de amor de su trayectoria vital. Unos capítulos que tras ser portada de revista han pasado a desgranarse en un libro que ha generado mucha expectación.

La socialité ha dejado muchos titulares en las páginas de las memorias. Dentro de su seno familiar, una voz autorizada como la de Tamara Falcó, ha opinado libremente sobre la autobiografía de su madre. “Estoy orgullosa de mi madre. Creo que ha sido muy valiente porque ha podido dar su propia versión. Personalmente, he descubierto facetas suyas que no había compartido conmigo”, ha explicado en una entrevista concedida a La Vanguardia.

El libro le ha servido de ayuda a Tamara. La marquesa de Griñón reconoce que ahora entiende mejor los principales pasajes de la vida de su madre. “Yo no viví las cosas de la misma manera como las cuenta y, aunque no piense igual que ella, el libro me ha ayudado a entenderla mejor como mujer”, ha apuntado.