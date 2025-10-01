Telma Ortiz se separa del abogado Robert Gavin Bonnar y debe dejar el chalet donde vivían

Telma Ortiz el pasado día 4 en la presentación de la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028, en la sede madrileña de Marqués de Salamanca

En toto momento Telma Ortiz, hermana de doña Letizia, ha querido ser celosa de su vida privada. Desde que se convirtiera en hermana de la futura Princesa de Asturias en 2003 estuvo en primer plano, sintiéndose observada. A lo largo de este tiempo ha vivido vaivenes personales y la familia se vio sacudida por la trágica muerte de la tercera hermanam Erika.

Telma es asesora senior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe) y su labor desde todo este tiempo ha estado a la sombra de su hermana. La hermana menor de la Reina, que durante muchos años ha trabajado en proyectos asistenciales y el pasado año se incorporó como asesora en el mencionado Consejo Empresarial Alianza por la I+D (CEAPI).

Su separación del abogado Robert Gavin Bonnar, han vuelto a situarla en el centro de la atención. Incluso la revista Lecturas en el número de esta semana advierte que la hermana de doña Letizia podría ser desahuciada del chalet del Soto de La Moraleja donde vivía con su ex pareja. El inmueble es en alquiler y llevaría varios meses sin pagar. ¡Hola! por su parte apunta a que Telma se mudaría a la casa de unas amigas en compañía de su hija pequeña, Erin. El plazo para abandonar la casa estaba previsto para mediados de septiembre.

Con el irlandés Gavin Bonnar la relación se había roto desde hacía varios meses. El libro publicado por él en 2024, El cuarto poder, sobre intrigas políticas, proyecto con el que el no estaba de acuerdo su pareja, fue el detonante de esta progresiva separación en la que el ritmo de vida que quería llevar él era muy por encima de lo que daban sus ingresos. Como abogado se había quedado sin ingresos fijos tras concluir su vínculo con el grupo The Corrs.

Esta es la tercera ruptura de Telma. En 2007, se casó con el empresario Enrique Martín Llop, con quien tuvo a su primera hija, Amanda. El matrimonio duró apenas un año, disolviéndose en 2008 por "diferencias irreconciliables", aunque mantuvieron una relación cordial por la custodia compartida. Amanda, hoy de 18 años, reside principalmente con Telma y estudia en Madrid.

En 2012 la hermana de la Reina contrajo segundas nupcias con Jaime del Burgo, empresario navarro, boda celebrada en una ceremonia íntima en la Finca La Alquería, en Pozuelo de Alarcó. El matrimonio, que no tuvo hijos, duró hasta 2016. En esos meses Telma conoció a Gavin Bonnar cuando aún representaba a la banda The Corrs (de esa manera conoció a su ex mujer la violinista Sharon Corr, de la que se divorció en 2015). Se conocieron cuando las hijas de ambos recibían clases de esquí en Andorra. En 2018 se convirtieron en pareja, separándose el irlandés de su esposa, quien a su vez dedicó una canción a su divorcio.

La pareja de Telma y Robert Gavin mantuvo un perfil bajo y tuvieron una hija, Erin, nacida en 2021.

Tras seis años juntos la relación estaba rota desde hacía bastante tiempo, como destapó el propio abogado en una charla informal.