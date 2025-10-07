Las sospechas de la familia de Mario Biondo vuelven a apuntar a Raquel Sánchez Silva

El nuevo giro en el caso de la misteriosa muerte de Mario Biondo, el que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, ha puesto en alerta a la familia del operador de cámara. La Audiencia de Madrid ha señalado que el fallecimiento de Mario Biondo “pudo no haber sido un suicidio”, tal y como dictaminó el Tribunal de Palermo en una resolución en agosto de 2022.

El auto firmado por las tres magistradas apunta la posibilidad de que la muerte de Biondo no se hubiera producido por una conducta suicida. “Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia de una resolución judicial de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del señor Biondo no fue suicida”. Con esta nueva ventana, la familia pretende reabrir el caso en España, ya que ellos siempre mostraron su disconformidad con la resolución del Tribunal de Palermo.

Santina d’Alessandro, la madre de Mario Biondo, ha dado su versión de los hechos en El programa de Ana Rosa. “Finalmente, también en España se reconoce que mi hijo lo mataron, que no fue un suicidio. La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto. Terrible”, ha empezado diciendo.

La madre del cámara ha vuelto a la carga contra Raquel Sánchez Silva, a la que acusa de ser una mala persona. La italiana piensa que la presentadora sabe mucho más de lo que ha dicho. “Su comportamiento con nuestra familia es muy sospechoso. La familia de su marido lucha por saber la verdad y ella debería estar de nuestro lado”, ha sostenido.

Santina ha reconocido que no mantiene ningún tipo de comunicación con la que fuera su nuera. “Nunca ha llamado al móvil para decir una palabra. Nunca. Solo en el funeral y luego desapareció. Solo tengo un correo en el que me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho. Muy mala, muy mala”, ha añadido.