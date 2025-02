La sorprendente confesión de Naiara tras trabajar con Isabel Pantoja

Naiara, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, ha sido una de las invitadas a la presentación de la serie documental de Aitana, Metamorfosis. La cantante ha sorprendido a todos los presentes con sus declaraciones sobre Isabel Pantoja, con la que actuó el pasado mes de abril en el WiZink Center de Madrid. La joven guarda un buen sabor de boca de aquella experiencia.

“Nos preguntamos qué tal y todo, de vez en cuando, la verdad que sí. Ella es la mejor. Todo lo que se dice es lo contrario. Isabel es todo lo contrario a lo malo que le pueden decir, ella es madre, trabajadora y luchadora. La admiro”, ha confesado sobre cómo es la tonadillera en las distancias cortas y la admiración que le procesa como artista.

Isabel Pantoja compartió escenario con Naiara el pasado mes de abril en el WiZink Center de Madrid. / EUROPA PRESS

A la cantante aragonesa nunca se le olvidará ese gran momento que supuso compartir escenario con Isabel Pantoja. “Fue un lujo, todo súper cómodo y todo me lo hizo súper fácil, o sea, no me lo pudo poner más fácil”, ha recordado.

Naiara también ha dado su opinión sobre Agustín Pantoja. “Es muy majo. No puedo poner un ‘pero’, son magníficos, de verdad, a mí me trataron fenomenal”, ha reconocido a los medios de comunicación.