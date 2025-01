¿Qué ha sido de Miriam Sánchez, la asesora del amor en 'Mujeres y hombres y viceversa'?

Durante muchos años se convirtió en un rostro habitual en la pequeña pantalla en Mediaset gracias a Mujeres y hombres y viceversa. Miriam Sánchez, la asesora del amor del desaparecido programa de Telecinco lleva varios años sin levantar cabeza debido a su adicción al alcohol y las drogas y a una fuerte depresión. En agosto de 2023 tocaba fondo cuando estuvo en coma inducido. “Es muy triste, es una pena. La salud mental es complicada y peculiar. Estoy preocupado por ella y por mi hija, que tiene 16 años y necesita la figura de su madre”, dijo en aquel momento, Pipi Estrada, su exmarido y padre de su hija.

Un año y medio después el periodista deportivo ha actualizado el estado de salud de Miriam Sánchez, que lleva varios años alejada de los focos por sus adicciones y problemas de salud mental. “Las circunstancias me obligan a poner un poco de orden. Estamos luchando y luchando. Le deseo a la madre de mi hija que tenga un año fantástico, porque está fastidiada. No puedo decir más”, ha manifestado a los micrófonos de Europa Press.

Miriam Sánchez en su última intervención televisiva en el programa 'Sábado Deluxe'. / MEDIASET

Pipi está muy preocupado por la madre de su hija, que necesita una referencia materna a sus 17 años. “Yo sufro porque tener esa situación es complicado para ella. Con esa edad necesitas la figura de tu madre, esas conversaciones entre ellas. Vamos tirando, luchando. Va pasando el tiempo y al final lo vamos salvando. Ella tiene su vida, yo tengo la mía y lucho por nuestra hija. Me gustaría que todo lo que le rodee sea positivo, sea bueno y le deseo tanto bien, todo lo mejor”, ha explicado con cierta preocupación.

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones, que no ha querido profundizar mucho en el tema, le desea lo mejor a Miriam Sánchez, para la que solo tiene buenas palabras. “No hay que perder la fe ni la esperanza. Le deseo todo lo mejor porque es una mujer que se lo merece. Es buena, inteligente y brillante. Todas las personas que la han conocido y han trabajado con ella han visto a una mujer estupenda”, ha añadido.

Miriam Sánchez y Pipi Estrada mantuvieron una relación sentimental. / EUROPA PRESS

Hace unos años, Pipi Estrada ya lanzó un mensaje de alerta sobre el estado de salud de su expareja. “Si no se pone en manos de profesionales, acabará muy mal”. El periodista incluso llegó a darle un ultimátum por sus problemas con las adicciones. “Como vuelvas a beber una cerveza no me vas a volver a ver nunca jamás”, aclaraba en una entrevista.

En 2019, Miriam Sánchez se sentaba en el plató de Sábado Deluxe para hablar de sus problemas con el alcohol y la cocaína. Su puesta en escena sorprendió a muchos. La que fuera actriz de cine para adultos ya no lucía su melena rubia y sus curvas de infarto, con un aspecto más envejecido del habitual. Esa noche Sánchez aseguraba que la depresión que sufrió le hizo engordar 14 kilos.