Sandra Barrios, así es la algecireña que se postula como digna sustituta de Anita Williams

Sandra Barrios y Juanpi Vega forman una de las parejas participantes en la novena edición de La isla de las tentaciones. Ella tiene 23 años y es de Algeciras, mientras que él procede de Los Barrios y tiene 28 años. Se conocieron a través de las redes sociales, como muchos jóvenes en la actualidad. Ambos han decidido poner a prueba su relación en el reality de Mediaset y visto lo visto parece que su noviazgo de un año y medio tiene los días contados.

La pareja gaditana de La isla de las tentaciones apunta a ser los dignos sucesores de Anita y Montoya. El joven barreño, que ha aireado en el programa una infidelidad que Sandra desconocía, ya dejó varias perlas en la primera hoguera. Juanpi reconoció que se sentía atraído por su suegra, una declaración que provocó la ira de su novia que amenazó con dejarlo, realizando una curiosa petición a su tentador Andrea. “Le voy a decir que me ponga mirando para Italia cuando llegue a la villa”, una de las frases virales de la presente edición.

En el vídeo de presentación de las parejas participantes, Juanpi declaró que no está preparado para enamorarse y tener una relación estable y consolidada, justo lo contrario a lo que piensa Sandra, que aboga por el compromiso y la fidelidad. Encontrar un punto de encuentro resulta una misión imposible, más aún después de la infidelidad de Sandra.

La joven algecireña amenazó con ponerse mirando para Italia, y aunque todavía no ha practicado sexo en la villa, sí se ha dado los primeros besos de pasión con Andrea. Sandra ha conectado con el tentador italiano desde el primer momento y la llegada del primer beso era cuestión de tiempo. Ambos se han dejado llevar en la habitación de Sandra. “Para. Qué ganas te tengo”, le ha dicho Andrea a la gaditana.

La respuesta de Sandra ha sido clara y directa. “Ya mismo te dejo dormir conmigo”, una declaración de intenciones que luego ha matizado. “No aguantaría las ganas”, ha asegurado Andrea. “Es tu problema. ¿No serías capaz de dormir conmigo y ya está?”, ha reculado Sandra. Tras un intercambio de palabras y miradas cómplices, Andrea ha abandonado la habitación porque la temperatura no paraba de subir. “Eso no lo enfriaba ni el aire puesto”, ha comentado Sandra. No obstante, ambos han avanzado mucho y pronto llegarán las escenas tórridas para desolación de Juanpi, que se ha tomado muy mal la infidelidad y ha terminado recibiendo el consuelo de sus compañeros y de Sandra Barneda, siempre atenta para capear el temporal en la República Dominicana.