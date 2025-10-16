La ruptura inesperada de Tom Cruise y Ana de Armas, ¿por qúe se apagó el amor?

Tom Cruise y Ana de Armas han puesto el punto y final a su historia de amor. The US Sun ha confirmado la ruptura de la pareja de actores apenas nueve meses después del inicio de su noviazgo. Ambos se han apresurado en mantener su romance en la más estricta intimidad, aunque los paparazzis han logrado fotografiarles juntos en más de una ocasión.

El protagonista de Misión Imposible y la actriz hispanocubana iniciaron su relación a comienzos de año. No fue hasta San Valentín cuando se tomaron sus primeras imágenes juntos, una fecha que celebraron juntos en Londres. Según recoge el mencionado tabloide, la causa de la ruptura se debe a que “la chispa se había apagado”.

The US Sun aporta más detalles del final de su vínculo sentimental. “Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Siguen queriéndose mucho y han decidido mantener una buena amistad. La ruptura se ha producido de una manera cordial, sin discusiones ni resentimientos”, asegura el medio tras contactar con una fuente cercana a los actores.

Para los medios de comunicación no ha pasado desapercibido un hecho que ha coincidido con la noticia de la ruptura. Y es que la actriz de El Internado fue vista en un gimnasio de Santa Mónica en compañía del actor Miles Teller, compañero de reparto de Tom Cruise en la película Top Gun: Maverick.

Aunque su relación ya es historia, Tom Cruise y Ana de Armas seguirán trabajando juntos. Según el Daily Mail, “ambos se dieron cuenta de que no iban a durar mucho y que están mejor como compañeros”. A pesar de la ruptura, ambos trabajarán juntos en Deeper, el proyecto laboral en el que surgía la chispa entre ambos a principios de 2025. “Ella ha sido elegida para su próxima película, así que seguirán trabajando juntos”, expresa el citado medio sobre Deeper, el thriller que nos permitirá verlos juntos en pantalla en 2027.

Por el momento, ninguno de los dos actores se ha pronunciado sobre el final de su noviazgo, un hecho que difícilmente tendrá lugar dado el carácter reservado de ambos. La intérprete ha sido vista recientemente en París, un hecho que compartía en sus redes sociales y en el que no había rastro de Cruise.