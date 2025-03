Roberto Brasero, así es el presentador que le cae bien a todo el mundo

Roberto Brasero es uno de los rostros de Atresmedia más queridos y respetados. El meteorólogo de Antena 3, de 53 años, transmite pasión, simpatía y carisma por todo lo que hace, algo que también está demostrando en su participación en El Desafío. En el programa presentado por Roberto Leal se está poniendo a prueba con una serie de retos que le llevan al límite. La suerte no le acompañó en una de las pruebas clásicas del formato. Tenía que hacer una torre de sillas hasta llegar a una bombilla que había suspendida en la parte superior del plató. Pese a superar la prueba en los ensayos previos, el día de la verdad no logró el objetivo.

Sin embargo, Brasero se sacó esa espinita ganando la sexta gala del programa de Antena 3. El periodista permaneció tres minutos y 41 segundos en la prueba de apnea, colocándose en el ranking de los mejores de la edición.

“De El Desafío estoy aprendiendo eso, que lo bueno es superarse. Hay que intentarlo, puede salir o no porque hay muchos factores (los nervios, la fuerza…), pero si no lo intentas así es como no va a salir”, ha explicado acerca de la dureza que plantea las pruebas del programa.

Brasero nunca imaginaba que iba a terminar presentado el tiempo en Antena 3 cuando estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. El de Talavera de la Reina, pese a su carácter cercano, es un hombre muy reservado. Comparte su vida con Beatriz Francisco Pardo Lorenzo, con la que ha formado una bonita familia junto a sus cuatro hijos: Marina, Nerea, Íñigo Manuel y Rocío.

Así hablaba de su faceta como padre en el programa Espejo Público. “Intento ser padre y poner esas normas obligatorias, pero también disfrutar con ellos y que disfruten conmigo”, confesaba. Roberto se considera un padre estricto, pero también cercano. “Yo también tengo mis manías e incertidumbres como que los niños crecen y cuál será su futuro”, añadía.

Su principal espejo fue su padre, que trabaja de Guardia Civil y falleció en noviembre de 2021 con 91 años. “Tuve una infancia feliz y un gran padre. Me acuerdo todos los días de él. Fue un padre fantástico y un gran abuelo. Una suerte. Mi padre fue un pilar fundamental. Un hombre estricto pero justo, que me enseñó valores que hoy intento transmitir a mis hijos”, aseguraba.

De su madre también ha aprendido mucho. Felicidad, a sus 92 años, es una de sus mayores fans. “Con 92 años pues pone la tele y le hago compañía, ve a su hijo en la tele…”, contaba a Susanna Griso. Ese día dos de sus hermanos, Paco y Gloria, entraron vía telefónica para darle una sorpresa a Roberto. “Defectos no vamos a contar, habría que excavar mucho para encontrarle defectos. Pero todo lo bueno está a flor de piel. Eso no hace falta rascar para que salga. Es muy buena gente, ya lo veis vosotros. Es tal cual lo veis. Por decir alguna cosa, a veces es un poquito despistado pero es algo familiar. A veces se queda un poco en blanco pero eso nos pasa a todos”, explicaban sus hermanos durante su intervención.

Susanna Griso también quiso destacar su compañerismo y profesionalidad. “Es tan buena gente, tan generoso, tan buen compañero… Si yo tuviera que destacar a un compañero como excelente, serías tú. Nunca te he visto levantar la voz, si se cae tu sección porque no da tiempo, te vas sin decir nada, trabajas todas las horas, siempre estás disponible, yo te llamo para preguntarte el tiempo y siempre estás”, aclaraba la presentadora.

Brasero, al que le encanta disfrutar de los planes familiares, ha reconocido que le cuesta desconectar de la televisión. “Me encanta jugar con mis niños, reírme, salir al campo, tomar el sol, respirar al aire libre, aunque cada vez cueste más lamentablemente”, desvelaba en una entrevista para LOC. El periodista, reconocido admirador de Rafa Nadal, también es amante de los animales, tiene una perra de aguas, del surf, la gastronomía y los viajes.