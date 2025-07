La respuesta de Plex a su desaliñado baile en el concierto de Aitana

La relación sentimental de Aitana y Plex apunta a ser una de las más comentadas en este 2025. La cantante y el youtuber, la pareja del momento, ya no esconden su amor y sus apariciones públicas cada vez son más frecuentes. El streamer no ha querido perderse el multitudinario concierto de Aitana en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde ha congregado a más de 48.000 personas.

La ex de Operación Triunfo se ha convertido en una de las voces más destacadas del panorama nacional. Metamorfosis Season es el título de su gira de conciertos que le llevará al Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 del presente mes.

El show de la artista catalana, de más de dos horas y media de duración, está dividido en cuatro etapas, en referencia a sus discos: Alpha, 11 razones, Spoiler y Cuarto azul.

Plex era uno de los invitados de excepción al concierto de Aitana. El youtuber subió al escenario junto a un grupo de fans de la artista para bailar la canción de Las babys. A Plex lo vimos nervioso, fuera de lugar y sin saberse los pasos de la conocida coreografía. Por ello, le han llovido numerosas críticas a través de las redes sociales.

El youtuber ha decidido dar un paso adelante y ofrecer su versión sobre su arrítmico baile. “No me juzguéis por mi baile. Ese día falté a clase de educación física y no me sé la coreografía”, ha comentado a modo de broma. Plex ha confesado que no entraba en sus planes subir al escenario, pero finalmente “me liaron”.