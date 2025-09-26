Raphael se ausenta por enfermedad del concierto previsto para este viernes

A finales del paasdo año el cantante Raphael se enfrentó uno de los desafíos más duros de su extensa carrera: un diagnóstico de linfoma cerebral que lo obligó a pausar indefinidamente su agenda de actuaciones. Pasó las fechas navideñas en un hospital madrileño cuando tenía previsto un recital en el Wizink Center, celebrando un disco recopilatorio.

La grave enfermedad requirió a lo largo de la primera mitad de este años de un tratamiento intensivo que lo mantuvo alejado de los escenarios durante más de seis meses, un periodo de incertidumbre que puso en jaque no solo su salud física, sino también el vínculo emocional que mantiene con su fiel audiencia. La familia fue el respaldo fundamental para Raphael.

Con la determinación que ha caracterizado su trayectoria de más de seis decenios en los escenarios, Raphael, a sus 82 años, se sometió a terapias exhaustivas, priorizando su recuperación en un retiro centrado en el reposo.

Su regreso se materializó en junio de 2025, en el emblemático Teatro Romano de Mérida, donde reapareció ante miles de seguidores con una energía renovada que disipó cualquier sombra de duda. Seguía siendo aquel. Ataviado de riguroso negro, su marca personal, y con una orquesta , declaró con rotundidad que nada había alterado su esencia: "Sigo siendo el mismo, el Raphael de siempre". El retorno no solo marcó dejar atrás las especulaciones y el fin de su calvario por el linfoma. Le han seguido reconocimientos y el prestigio y cariño entre millones de seguidores a lo largo del mundo.

Sin embargo este viernes ha traído un revés inesperado para los fans del cantante al conocerse la suspensión del concierto gratuito programado en el recinto ferial de Zamora. Un recital que cerraría la gala de premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

La representación del cantante descarta que haya sido un motivo grave o una secuela del linfoma. El cantante sufre un fuerte resfriado, un cuadro gripal que le aconseja reposo para poder cumplir el resto de compromisos. La baja de Raphael ha originado en Zamora la lógica sorpresa. Desde la agencia del artista se muestra todo el aprecio al público que se queda sin ver la esperada actuación y pide comprensión. Si se cumple la actuación será más adelante.

Para el 4 de octubre está previsto un concierto de Raphael en la plaza de toros de Murcia, fecha para la que se estima que se haya recuperado. Prosigue el 11 de octubre en el Kursaal de San Sebastián y Almería le aguarda el día 18, para culminar en Palma con dos recitales los días 24 y 25. Era una gira muy deseada por Raphael para la que todos esperan que esta ausencia de hoy haya sido solo puntual.