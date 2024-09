La primera publicación de Isa Pantoja tras su salida del hospital

Isa Pantoja se recupera a poco de la operación de apendicitis en su domicilio de El Puerto de Santa María, donde reside con Asraf Beno y su hijo Alberto, fruto de la relación que mantuvo con Alberto Isla. La influencer tuvo que ser intervenida de urgencia debido a unos fuertes dolores en el estómago que dispararon todas las alarmas.

Con su ingreso hospitalario surgía una nueva oportunidad para un acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermano, Kiko Rivera. A pesar de que el programa Fiesta aseguraba que la cantante le había llamado para interesarse por su estado de salud, Isa se encargó de desmentir la información nada más recibir el alta hospitalaria. Tampoco contactó con ella su hermano, demostrando la enorme distancia que existe entre ambos.

Isa asume con resignación el distanciamiento familiar y saca pecho por su familia: Asraf Beno y Alberto. La joven, ya con mejor aspecto, ha publicado su primer mensaje en las redes sociales tras su salida del hospital.

“De vuelta en casa. No quería subir nada del hospital así que ya estoy mucho más recuperada y me siento mejor. Gracias por los mensajes”, ha comenzado diciendo.

“El elefante que me dio Albert me ha acompañado durante estos días y él no se ha separado de mí salvo para ir al cole. Mis dos chicos han estado pegaditos a mí dándome mucho amor”, ha comentado sobre la compañía de su marido y su hijo.

Por último, ha querido agradecer el trabajo del personal sanitario y la visita de familiares y amigos, entre ellos Anabel Pantoja y Dulce. “Gracias a todo el equipo del Hospital Pascual, a mis amigos Sonia, Germán, Miry y Sara, a Dulce, a mi prima Anabel, a mis compañeros y sobre todo a mi marido”, ha destacado.

Los comentarios de la publicación le recuerdan que su verdadera familia son los que están con ella en los momentos complicados de la vida. “Tu marido, hijo y amigos son tu verdadera familia, en los malos momentos es cuando te das cuenta quienes son las personas que realmente te quieren”. También le han agradecido que se acuerde de Dulce, la niñera de Isa. “Isa jamás dejes de agradecer a Dulce, ella ha estado en todos los momentos duros y bonitos tuyos. Dios bendiga a ambas”, le recordaba una seguidora.