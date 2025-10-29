Pitingo confirma su divorcio y que ahora sale con Laura, su primer amor de juventud

El cantante onubense Pitingo compartía ayer a primera hora un extenso tuit en el que quería confirmar su divorcio con Verónica Fernández, tras 17 años de matrimonio y más de tres décadas de relación.

A su vez, además de refrendar esta ruptura acaecida hace año y medio, el corazón del artista está ocupado ahora por Laura, su primer amor de la adolescencia, con la que ha tenido un feliz reencuentro. Pitingo, que tiene 44 años, pide respeto para su hijo Manuel y desmiente cualquier “historia turbia” en torno a su vida actual.

El post, que ya supera miles de likes y cientos de comentarios de apoyo de figuras como Toñi Moreno e India Martínez, acumula más de 200.000 visualizaciones en apenas un dí, reflejando el impacto de esta confesión personal en su fiel legión de fans.

En su tuit Pitingo arranca con un "Familia, necesito contaros algo" y explica que prefiere ser él quien dé la noticia ante las insistentes llamadas de la prensa: "Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados".

Dedica palabras de admiración a su exmujer, a quien describe como "la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel", enfatizando el "vínculo precioso" que une a madre e hijo, un lazo que "nada ni nadie podrá romper". El mensaje, acompañado de una imagen serena al amanecer, cierra con un deseo de paz para todos: "Yo seguiré el mío, con el alma llena y la mirada al cielo".

Pitingo durante un concierto. / Josué Correa

La historia de amor entre Pitingo —cuyo nombre real es Antonio Manuel Álvarez Vélez— y Verónica Fernández comenzó hace 33 años, cuando ambos eran adolescentes, en la Alameda de Osuna de Madrid. Ella con 14 años y él con 15, en un encuentro casual en los coches de choque. Tras 12 años de noviazgo, se casaron en septiembre de 2008 en una ceremonia civil en Madrid, con invitados de lujo como Imanol Arias, Pastora Vega, Juan Ramón Lucas y Loles León, justo cuando el éxito de su álbum Soulería catapultaba su carrera al fusionar flamenco con soul y pop.

Verónica, que también fue su mánager, compartió con él hitos como el nacimiento de Manuel en 2012, un lazo que Pitingo celebraba en aniversarios pasados con promesas de envejecer juntos.

Un posible caso de leucemia en el pequeño, que resultó ser un diagnóstico mucho más benignno, fue uno de los episodios más duros para el matrimonio.

El cantante asevera que el amor terminó sin terceros en discordia pero al poco se reencontró con Laura, a quien conoció hace más de 30 años y califica como su "primer amor": "Una mujer buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabidome darme calma, alegría y mucha verdad". Pitingo aclara que su relación "comenzó mucho tiempo después" de la ruptura con Verónica, cuando ambos habían "rehecho sus vidas por caminos distintos", y destaca la armonía actual: "Nuestros hijos se adoran, viven conmigo y Laura, se cuidan y se acompañan como hermanos".

En un año marcado por cambios, el de Ayamonte demuestra que, como en sus bulerías, el alma siempre encuentra luz.