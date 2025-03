Pilar Rubio desvela cómo bloqueó a Sergio Ramos antes de empezar a salir juntos

La versión celebrity de Maestros de la costura está proporcionando grandes momentos en La 1. El concurso encara su recta final tras la doble emisión de la semana pasada. En la segunda cita de la semana ocurría algo sorprendente. El jurado optaba por no expulsar a ninguno de los dos nominados, una decisión insólita que ha beneficiado a Eduardo Casanova y Pilar Rubio.

Precisamente el actor y la presentadora han protagonizado uno de los momentos más destacados de la gala. Y es que durante el transcurso de la prueba, la actriz ha desvelado cómo fueron los inicios de su relación sentimental con Sergio Ramos, su marido y padre de sus cuatro hijos.

“Lo conocía desde hace mucho, pero de vista. Me escribió porque había soñado conmigo y yo no le di mucha bola, de hecho, le bloqueé. Pero luego ya la insistencia hizo que yo dijera: Bueno pues no sé, vamos a ver”, ha confesado ante la sorpresa de sus compañeros del programa.

Pilar está demostrando en Maestros de la costura celebrity cierta destreza con el hilo y la aguja. De hecho, su madre es modista por lo que la costura siempre ha estado muy presente en casa. Su progenitora desvelaba que su hija de pequeña hacía los deberes en la tienda de ropa.

La mujer de Sergio Ramos también se ha referido a sus inicios en la televisión. “No tenía muy claro lo que quería hacer, pero me gustaban mucho las matemáticas, estudié Económicas y me puse a trabajar para sacar algo de dinero haciendo anuncios. Y ya empecé en la tele y dije: ‘No puedo hacer dos cosas a la vez’. Me metía en el baño de la facultad, me cambiaba y me ponía mona, para que nadie me viera que trabajaba en la tele y haciendo anuncios salía corriendo, cogía el coche y me iba comiéndome un bocadillo a El precio justo”, ha relatado.