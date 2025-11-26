El paso delante de Aitana y Plex: se irán a vivir juntos en 2026

Aitana y Plex forman una pareja feliz en vías de consolidación. Tras sus últimos vaivenes emocionales, la artista catalana despedirá el año en su mejor momento a nivel personal y completamente enamorada de Plex, el youtuber con el que sale desde el pasado mes de junio. Pues bien, la pareja podría dar un paso adelante en los próximos meses, ya que según ha adelantado la revista Diez Minutos estarían planeando irse a vivir juntos en 2026.

La mencionada publicación cita a una fuente del entorno de la pareja que asegura que Aitana y Plex decidirán próximamente cuál será el lugar escogido para convivir. El youtuber es propietario de un chalé con piscina en una parcela de la sierra de Madrid, mientras que la cantante vive en una vivienda unifamiliar de tres plantas situada en una exclusiva urbanización a las afueras de la capital.

En el reportaje publicado en Diez Minutos, se explica que están tan pillados el uno por el otro que ambos no quieren separarse cada vez que coinciden en Madrid. La pareja lleva meses meditando esta decisión que podría hacerse realidad el próximo año. Ambos ya han mantenido contacto con su familia política y todo marcha sobre ruedas. La intérprete de Cuarto azul ha estado en Toro (Zamora), la tierra natal de Plex, mientras que el creador de contenido reconocía en los Grammy Latinos que se lleva bien con sus suegros.

En una de sus últimas entrevistas, Aitana declaraba su amor a Plex, asegurando que era una relación diferente a las que había vivido con anterioridad. “Cuando conocí a Dani fue diferente. Él me elige y yo le elijo porque nos hacemos bien. Me he enamorado de verdad”, desvelaba. La ex de Operación Triunfo gritaba a los cuatro vientos su amor por Plex en los Grammy Latinos. “Se lo dedico a Dani, que le quiero con todo mi corazón”, dijo tras recibir el premio.

Por su parte, Plex poco a poco se ha ido abriendo y en los premios GQ no dudaba ni un instante cuando le preguntaron por su relación con Aitana. “La quiero y ya está”. Un reportero le formulaba la pregunta del millón. ”¿Es el amor de tu vida?”, a lo que el youtuber respondía con un contundente “Sí”. Pero todo no queda ahí. Diez Minutos ha ido más allá y apunta que desde el entorno no se descarta una futura boda.

Aunque muchos piensan que Aitana y Plex se conocieron durante el vídeo de La vuelta al mundo del youtuber, lo cierto es que ambos mantuvieron contacto antes. En una charla con Ibai Llanos, Aitana confesaba que fue ella la que escribió primero al youtuber. Llanos creía que había sido Plex el que había dado el primer paso contestando a una story de la cantante. “No le conteste a una story, le escribí yo primero”, manifestaba entre risas. Ahora queda claro que la complicidad existente en el vídeo grabado en Japón venía de antes.