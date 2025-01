La pareja más discreta de Isabel Pantoja abre la boca para sentenciar a la artista

El nuevo año tampoco llega con buenas noticias para Isabel Pantoja. La tonadillera, envuelta en un cisma familiar que no tiene una solución a corto plazo, se acaba de topar con una entrevista inesperada de la que no sale bien parada. Diego Gómez, quien fuera su pareja durante tres años a comienzos del siglo XXI, ha reaparecido en la televisión tras permanecer 14 años con la boca cerrada.

Cuando han pasado 22 años, el empresario ha concedido su primera entrevista para el programa TardeAR. Gómez, que actualmente es el gerente de un casino, ha compartido algunos detalles de su historia de amor con la cantante, una de las más discretas que ha mantenido Isabel Pantoja a lo largo de su vida.

El empresario ha confesado que ha accedido a hacer la entrevista por empatía con Isa, la hija de la tonadillera, con la que Isabel no mantiene ninguna relación en la actualidad. “Yo antes de comenzar, me gustaría explicar de alguna forma el porqué finalmente he concedido esta entrevista. El motivo fundamental ha sido por pura empatía con Isa. Esa es la primera razón y la segunda porque me apetece para que queden claras esas dudas que puede haber”, ha empezado diciendo.

Gómez se ha referido a la nula relación que mantienen madre e hija y de los supuestos desprecios que la cantante habría hecho a Isa. “Para una madre, sus hijos deben ser lo primero. Agustín podrá tener cierto grado de culpabilidad en el trato con Isa, pero la responsable final siempre yo creo que es Isabel. Si yo no quiero que a mi hija se la trate de alguna forma, pongo los medios para que eso no vuelva a ocurrir. La responsable eres tú, por mucho orgullo, por mucha soberbia que pueda tener, por muchas razones que ella cree que tiene… son sus hijos”, ha sentenciado sobre la labor de Isabel como madre.

La relación sentimental de Isabel Pantoja con el empresario Diego Gómez tan solo duró tres años. / KORPA

A Diego le han preguntado cómo se había portado Isabel con él durante los tres años que estuvieron juntos. “En su fuero íntimo, sí. Yo creo que enamorada, no ha estado". El empresario ha dejado entrever que pudo producirse una infidelidad por parte de Isabel. “¿Quieres calificarlo como desleal? Pues algo de eso puso haber. Yo te acabo de comentar que ella no fue honesta conmigo”, ha recalcado.

Otro de los temas que se han abordado ha sido la relación sentimental de Isabel Pantoja con Julián Muñoz. Gómez ha comenzado su exposición con un tono bromista. “Ella se había fijado en el alcalde de Marbella por la forma de ponerse los pantalones, digo yo”. Bromas aparte, Diego considera que le reportaría beneficios económicos. “Quizá le ofrecía unas posibilidades importantes de mejora económica, posiblemente”, ha manifestado.

La tonadillera y el empresario mantuvieron una relación discreta y alejada de los focos. / GTRES

El empresario asegura que advirtió a la tonadillera de los problemas que le podría acarrear el hecho de mantener una relación con Julián Muñoz. “Yo le advierto que simplemente podía meterse en problemas, como desafortunadamente así fue. Nadie es intocable. Ha habido un antes y un después en ella. No lo ha asumido y creo que no lo asumirá nunca. Pasarte dos años en la cárcel es muy problemático”, ha explicado.

Por último, Gómez ha confirmado los rumores que decían que el empresario había puesto dinero de su bolsillo para pagar una parte de la fianza de Isabel. “Sí, es cierto”, ha corroborado.