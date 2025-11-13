Óscar Casas y Ana Mena, la declaración de amor en la noche madrileña

La publicación Glamour España ha entregado en una gala sus premios Women Of The Year (WOTY), celebrados en una vibrante noche en el Teatro Barceló de Madrid, que reunió a más de 120 personalidades de la comunidad editorial, artística y activista, unidas en torno a la celebración de la diversidad y el empoderamiento femenino.

La ceremonia, conducida por Mónica Carrillo y Carolina Iglesias, se erigió como un homenaje colectivo a la sororidad , un principio que impregna las narrativas de las homenajeadas y sus aliadas, desde amigas hasta colaboradoras y anfitrionas.

De toda la fiesta este fue el momentazo en especial. El galardón actor Óscar Casas, que tenía a su lado a su amor, la cantante malagueña Ana Mena, estrella internacional. "Si tengo que agradecer este premio es a las mujeres que me insipiran cada día. A esta chica tan guapa. Ana, te quiero. Y a mi madre", expresó el actor.

Como resaltó Carmen Mañana, jefa de Contenidos Editoriales de Glamour España, el concepto de sororidad encarna la hermandad, el apoyo mutuo y la comunidad que impulsan un cambio social, reconociendo a mujeres cuya vitalidad demuestra que, colectivamente, resultan imparables en la construcción de un mundo más justo.

La velada subrayó la prioridad de ampliar la representación femenina en ámbitos como las empresas, los medios, la ciencia y la cultura, un hilo conductor en los discursos de las galardonadas que generó momentos de profunda emotividad.

Las atletas de Golden Bubbles, el relevo femenino español de 4x400 metros –compuesto por Paula Sevilla, Blanca Hervás, Eva Santidrián y Daniela Fra–, destacaron su hazaña histórica al conquistar el oro en los World Relays de Guangzhou, China, rompiendo récords en atletismo. Por su parte,

la ingeniera de minas María Jesús Puerta conmocionó al público al relatar su victoria solitaria en un concurso internacional de la NASA con un proyecto innovador de reciclaje espacial, entrelazado con su batalla personal contra el cáncer de mama, que la impulsa a desarrollar sistemas de detección precoz mediante inteligencia artificial.

Y en el toque romántico, el actor Óscar Casas, premiado como Hombre del Año por sus roles audaces en series como El Gran Salto e Ídolos, dedicó el galardón a las mujeres inspiradoras de su entorno, incluyendo a su pareja Ana Mena, a quien expresó su amor públicamente en su debut conjunto en un evento de esta magnitud.

El clímax llegó con una actuación sorpresa de Jeanette, ícono pop que interpretó su himno Soy rebelde, sirviendo de musa para generaciones actuales, seguida de un tributo conmoviente de Natalia Lacunza a través de una versión íntima de Ojos Tristes.

Elsa Pataky en la gala de 'Glamour', Icono de Fortaleza / Andrea Vega

Las premiadas y premiados de esta edición abarcaron categorías emblemáticas: Elsa Pataky como Icono de Fortaleza, Vitalidad y Bienestar, por su emprendimiento en suplementos con un laboratorio español (entregado por Miriam Giovanelli).

María Becerra como Cantante del Año, con 18 millones de oyentes mensuales y hits globales en Spotify y Billboard (entregado por Mina El Hammani).

Clara Galle como Actriz del Año, por éxitos como A través de mi ventana y Olympo (entregado por Clara Lago).

María José Cuenda como Liderazgo, por dirigir el negocio comercial de Aena en 46 aeropuertos españoles, 17 en Brasil y uno en el Reino Unido (entregado por Miriam Giovanelli).

Y Aitana Soriano como Creadora de Contenido del Año, por su divulgación responsable en belleza (entregado por la dermatóloga Elena Martilor).

Entre los asistentes destacaron figuras como Mishel Gerzig Courtois, Lola Rodríguez, Ana Peleteiro, Tania Llasera, Marta Pombo, Samanta Hudson, Lola Lolita, Álvaro de Luna, Jedet, La Zowi, Javi Hoyos, Cris Regatero, Ana Brito, María Escarmiento, África Adalia, Juanjo Bona, Belén Aguilera, Vicco, Marlena, María Martín de Pozuelo, Mau Montaner, Ricky Montaner, Stef Roitman, Olivia Baglivi, Sofía Surfers, Carla Barber, Mar Lucas, Ángela Henche, Patricia Fernández, Desirée Vila, Mafalda Cardenal, Sofía Moser, Eva Martín, Álex Segura, Rocío López, Daniela Aldana, Pabs, Óscar Font o María Reus.