La nueva vida de la hija de Michu y José Fernando en Madrid

Una vez conocido el testamento de Michu, la familia de Ortega Cano ha comenzado a mover los hilos de la que será la nueva vida de la pequeña Rocío en Madrid. La hija de Michu y José Fernando, pese a la oposición de la madre y la hermana de la fallecida, empezará una nueva etapa en la capital de España junto a su abuelo, Ortega Cano, y su tía Gloria Camila, que estará ausente un tiempo mientras participa en Supervivientes All Stars.

La primera decisión que ha tomado Ortega Cano y Gloria Camila ha sido la de inscribir a Rocío en un colegio de Madrid. Con esta decisión se pone tierra de por medio con la familia materna de Michu, que reside en un modesto barrio de Arcos de la Frontera.

Tras la muerte de Michu, la guerra por la custodia de Rocío ha enfrentado a las dos familias en los platós de televivisión. Una lucha encarnizada que ha contado con dos protagonistas: Tamara, la hermana de Michu, y Gloria Camila. “Tenemos que hacer lo que sea mejor para ella y está todo en manos de los abogados”, dijo la influencer en una de sus apariciones en televisión. Finalmente, el proceso ha sido mucho más sencillo tras la apertura del testamento de Michu. La joven, que falleció el pasado 8 de julio a los 33 años, ha dejado escrito en sus últimas voluntades que su hija permanezca bajo el amparo de Ortega Cano y su familia.

Ahora, Mari Carmen, la hermana del diestro, ha confirmado la noticia. “La niña ya está en Madrid”, ha asegurado. Por su parte, Ortega Cano ha optado por la prudencia y no ha querido realizar declaraciones. “No puedo hablar de eso”, ha apuntado. Con su traslado a Madrid, Rocío estará más cerca de su padre.

José Fernando continúa ingresado en un centro de salud mental de la capital, donde se recupera de sus problemas con las adicciones.