La nueva vida de Anabel Pantoja en Madrid incomoda a David Rodríguez

Nuevos rumores de crisis apuntan hacia Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Cuando parecía que la sobrina de Isabel Pantoja recuperaba la normalidad tras dejar atrás el incidente con su hija Alma y regresar a la televisión, se ha encontrado con una noticia sobre su relación sentimental con David Rodríguez que no le ha hecho mucha gracia.

La influencer, que forma parte del elenco de Bailando con las estrellas, se ha instalado en Madrid con su hija Alma debido a su nuevo trabajo en la televisión. No obstante, Leticia Requejo ha apuntado en El tiempo justo que los cambios en la vida de Anabel han provocado una crisis de pareja, acentuada con la mala relación que mantiene el fisioterapeuta con Merchi, la madre de la televisiva.

Lo cierto es que la distancia siempre ha estado presente en su relación sentimental. Sus diferentes cometidos profesionales resultan complicados de adaptar a un espacio concreto, por lo que ambos han tenido que lidiar con la distancia física desde el inicio de su noviazgo. Ella ha fijado su residencia en Gran Canaria, aunque ahora está en Madrid por su participación en Bailando con las estrellas, mientras que David reside en Córdoba, donde tiene su clínica de fisioterapia.

Leticia Requejo ha desvelado que el fisioterapeuta no lleva muy bien que su novia se haya trasladado a Madrid. “No encaja en el estilo de vida de Anabel, rodeada de amigos y de personajes del mundo influencer. David no se siente cómodo ni en el entorno de amistades de Anabel ni en su vida de exposición pública”, ha señalado. Ese no sería el único motivo que ha propiciado la crisis de pareja. Hay más. Y es que el joven cordobés no mantiene una buena relación con su suegra. “Se suma un obstáculo mayor: la tensión con la madre de Anabel, Merchi. La relación entre ambos no fluye y sus coincidencias en Madrid han sido incómodas. No hay comunicación y eso pasa factura en la pareja”, ha aclarado.

A la falta de sintonía con su suegra se suma algunos problemas que arrastra con Isabel Pantoja, otra persona clave en la vida de la influencer. “También mantiene frialdad con David a quien responsabiliza de que Anabel se viera salpicada en un proceso judicial”, ha asegurado la colaboradora de Mediaset.

La contundente 'story' que ha compartido Anabel Pantoja para desmentir los rumores de crisis con David Rodríguez. / INSTAGRAM

Por su parte, Anabel Pantoja ha salido al paso de los rumores con un contundente mensaje que ha compartido en una story de Instagram. “Ahora la película de la temporada 4 es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba a atender a su clínica. Que no se adapta a Madrid y que esto es crisis y se acaba. Pues entonces llevamos tres años de crisis política, porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos. Me voy a cagar en el váter, yo me voy a cagar en el váter de mi casa, mejor sí. Por supuesto me he parado a atenderles, porque ellos están trabajando pero ante preguntas hirientes referentes a un menor, por ahí no paso. Así que fin de la ronda”, ha zanjado.