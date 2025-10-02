La nueva era de Ana Mena arranca con un espectacular desnudo

Ana Mena ha desnudado sus sentimientos y su cuerpo en Instagram, donde ha compartido una profunda reflexión para exteriorizar todos sus sentimientos. La artista malagueña ha hecho balance de un año intenso que ha dedicado a su nuevo disco y en el que ha tenido tiempo para enamorarse de Óscar Casas, con el que mantiene una relación sentimental.

“Desde la honestidad más grande, os quiero contar cómo ha sido este año para mí. He soñado toda la vida con la música, con cantar, y he luchado con hacerme con un huequito en lo que más me apasiona desde que era una niña. En los últimos nueve años he trabajado sin descanso, y no he parado de dejarme la vida en esto porque me encanta lo que hago. Con sus momentos maravillosos y sus épocas duras”, ha comenzado diciendo.

El espectacular desnudo de Ana Mena en Instagram. / INSTAGRAM

La intérprete de Carita triste ha reconocido que necesitaba respirar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. “Tener tiempo para ver a mis padres, pasar semanas largas en casa, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas, encontrar lo que me gusta, probar, borrar, empezar otro tema, estar con amigos, tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar… No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada”, ha desvelado.

Ana Mena ha confesado que le sigue costando ponerse delante de una cámara y que no se siente cómoda en los eventos. No obstante, ella quiere implementar cambios en su vida y dejar atrás las inseguridades. “En este tiempo he podido reflexionar. Me doy cuenta de que todos estos años he tratado de cuidar al máximo todo lo que sale de mí, por miedo a exponerme demasiado. Siempre me ha costado agarrar confianza con las personas, a menudo me cuesta abrirme cuando conozco gente nueva. Aunque os parezca increíble, me sigo poniendo terriblemente nerviosa cuando tengo una cámara delante y soy la típica persona que no lo pasa nada bien en los eventos. Inconscientemente, me protejo en una zona de seguridad y, por ese motivo quizás, no me he dejado ver del todo, no os he dejado conocerme un poquito mejor ni os he compartido todas mis idas y venidas de chica de 28 años. Ahora, por fin, me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir… me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado”, ha explicado.

La reflexión que ha compartido la artista malagueña con sus seguidores. / INSTAGRAM

La artista de Estepona pretende que los cambios en su vida se reflejen en sus nuevas canciones. “Siento que esto que os cuento lo vais a poder notar también en muchas de las canciones que irán saliendo, y sobre todo en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón. Empecé a trabajar en él en enero de este año y aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco cómo será. Aún no sé qué color tendrá ni cómo lo vamos a vestir, pero lo que sí sé es que va a ser más auténtico y más de verdad que nunca, y que no veo la hora de que podáis conocerme más a través de todas las letras. Os prometo que es tan especial”, ha añadido.

Ana Mena se siente preparada para dar un salto y darse a conocer sin ningún tipo de cortapisa. “Y ahora sí, me emociona muchísimo contaros que no puedo ni quiero esperar más, que estoy lista para renacer. Por fin ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia esa nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca”, ha finalizado.