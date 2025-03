Natalia Lacunza: "El mayor reto es mantenerme fiel a mi pensamientos"

La música es buena terapia contra el frío y los paisajes nevados, la mejor inspiración. El festival invernal Nevalia, organizado por Ron Barceló en la estación de Formigal, ha sido el escenario perfecto para conversar con Natalia Lacunza, quien se encuentra en una etapa de transición en su carrera musical. La artista, que ha sabido consolidarse tras su paso por Operación Triunfo 2018, habla alto y claro sobre la importancia del descanso, la evolución de su música y su visión sobre el futuro.

En una conversación en exclusiva con Grupo Joly, Lacunza confiesa que los últimos años han sido de un ritmo imparable, combinando escritura, promoción y conciertos. Esto la ha llevado a una pausa creativa y personal para recuperar energía. "Este año y la mitad del anterior me he dedicado a componer y a reducir los conciertos para reservar energía para lo que viene ahora", explica. Para ella, retirarse estratégicamente también es un movimiento inteligente dentro de la industria musical, por feroz e inmediata que sea, permitiendo que el público vuelva a tener ganas de escuchar su música.

Natalia Lacunza, cantante de OT 2018 en Nevalia

Ser fiel a su instinto es una de las premisas más importantes en su carrera. Natalia Lacunza comenta que es fácil caer en la trampa de hacer lo que se espera de un artista en lugar de seguir el propio camino. "El mayor reto ha sido mantenerme fiel a mi pensamiento y no dejarme llevar por el ruido exterior", asegura. Para ella, la inspiración debe ser el motor principal y es vital no perder de vista la autenticidad.

Aunque su paso por OT sigue siendo un punto de referencia en su carrera, Natalia no tiene problema en hablar de ello. "Hay mucho prejuicio con eso, pero yo estoy muy agradecida. Si estoy aquí hoy, es en gran parte por esa experiencia", afirma. No obstante, subraya que su carrera ha ido mucho más allá del programa y que ha trabajado duro para construir su identidad artística. Todo ello a contracorriente, puesto que cuando se apagaron los focos del plató del talent show, nadie de Universal quiso confiar en ella.

Ahora Lacunza adelanta algunos detalles de su próximo EP, un trabajo que gira en torno al desencanto de la adultez temprana. "Es el momento en que dejas de idealizar la juventud y te das cuenta de que las cosas no son como pensabas", explica. Su nuevo trabajo también habla sobre la nostalgia y cómo esta ha sido una constante en su vida, algo que ha aprendido a abrazar en este nuevo disco.

Fuera del estudio, Natalia también disfruta de la organización de eventos y fiestas. "Soy capricornio profundo, me encanta organizar cosas", bromeó. En cuanto a la música que no puede faltar en sus reuniones, mencionó a artistas como Four Tet, Fred Again y Tokororo. Si tuviera la oportunidad de organizar su propio Nevalia, estos serían algunos de los nombres imprescindibles en el cartel.

Natalia Lacunza se encuentra en un momento de madurez artística, equilibrando su instinto creativo con la industria y manteniendo siempre su esencia. Su próximo disco promete ser una obra introspectiva que conectará con su público desde la nostalgia y la experiencia vital. Sin duda, seguiremos viéndola brillar en los escenarios y evolucionar como una de las artistas más auténticas de su generación.