Muere la esposa del multimillonario Richard Branson, Joan Templeman

El magnate británico Richard Branson, fundador del conglomerado Virgin y vinculado a las aventuras extremas, ha anunciado la muerte de su esposa, la escocesa Joan Templeman, acaecida este martes, a los 80 años. Templeman había mantenido a lo largo de todo este tiempo un perfil bajo y una influencia discreta en la vida del empresario. Llevaban más de medio siglo juntos. Se conocieron en el contexto del Londres renovador en lo artístico de los años 70, cuando Branson era un joven emprendedor discográfico y ella, una modelo y que rechazó casarse con él durante 20 años por temor a perder su independencia.

Finalmente sellaron su matrimonio en 1989 en una ceremonia privada en Necker Island, el paraíso caribeño donde criaron a sus dos hijos, Holly y Sam, y donde Joan se convirtió en la anfitriona de fiestas legendarias.

Me duele mucho compartir que Joan, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido. Era la madre y abuela más maravillosa que nuestros hijos y nietos podrían haber deseado. Era mi mejor amiga, mi roca, mi luz, mi mundo", describía Branson en un post de Instagram que acumula más de 2 millones de likes. Un post que ha recibido miles de comentarios de condolencia.

Medios estadounidenses como CNN y The New York Times han destacado cómo Joan, pese a su deseo de no ser "la señora Branson", espoleaba a su esposo en algunas de sus osadas ideas, como cruzar el Atlántico en globo. USA Today y People han enfatizado el legado de la pareja, figuras heterodoxas en la éliete. Fortune califica a Templeman como "la mente estratégica detrás de las decisiones audaces de Branson", citando anécdotas de cómo Joan lo convenció de invertir en turismo espacial en los 90, cuando el mundo lo veía como un capricho millonario.

Branson ha compartido un carrusel de imágenes familiares, repasando hitos como la celebración del 80º cumpleaños de Joan en Marruecos este mismo año. Ingresó en un hospital londinense hace unas semanas. "El destino tiene una extraña forma de funcionar. Como muchos ya saben, me caí de la bicicleta en la India y me lastimé el hombro. Joan se estaba recuperando de su propia lesión en la espalda en un hospital de Inglaterra. De la forma en que la vida te sorprende a veces, me trasladaron a una habitación justo al final del pasillo donde estaba ella. Nos reímos juntos de lo típico que era en nosotros terminar en el mismo piso, como adolescentes enamorados y encantados de reencontrarse", ha detallado el millonario sobre una vivencia reciente.

Una figura como Jennifer Lopez, que pasó días de vacacionesen Necker Island, escribió en Instagram sobre la fallecida: "Joan era pura luz y calidez; su pérdida es un vacío en el mundo".

Elon Musk, su rival en la carrera espacial privada le ha tuiteado: "Richard, Joan era el tipo de espíritu que inspira imperios; mis condolencias".

Holly Branson, hija de la fallecida, ha dicho de su madre que "nos enseñó a volar alto sin perder de vista tener los pies en la tierra".