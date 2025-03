Montoya pasa del llanto a una facturación millonaria

En las siete ediciones anteriores de La isla de las tentaciones nadie había conseguido la proyección internacional de Montoya. El participante de la octava edición del reality de Telecinco se ha convertido en un fenómeno global, con memes y alusiones al otro lado del charco, tras su espantada a Villa Playa en búsqueda de Anita Williams. El sevillano ha sabido crear un personaje mediático tras su participación en La isla de las tentaciones pasando del llanto a una facturación millonaria.

El sevillano se está mostrando muy activo en las redes sociales, donde ha empezado a colaborar con varias marcas, acudir a eventos publicitarios e incluso ha relanzado su carrera musical. Todo ello lo ha conseguido en un tiempo récord. Y es que el utrerano no ha parado de moverse desde que saltara a la fama con las primeras emisiones del programa conducido por Sandra Barneda. Montoya ha trabajado como imagen de varias firmas publicitarias, desde una conocida cadena de hamburguesas, eventos tecnológicos, supermercados y competiciones deportivas.

En el programa Ni que fuéramos han hablado del fenómeno Montoya y lo que se estaría embolsando tras su paso por La isla de las tentaciones. Montoya ya no llora, Montoya factura. El exnovio de Anita Williams estaría ganando 5.000 euros por cada campaña publicitaria, habiendo facturado más de 50.000 euros, según ha explicado el experto en marketing digital Marc Florensa. El experto ha recalcado que este tipo de fama suele ser efímera, por lo que le aconseja administrar bien sus ganancias.

Hace unas semanas publicaba una nueva canción en Spotify titulada Va dónde brilla. El tema, que cuenta ya con cerca de 150.000 reproducciones, está compuesta por él y producido por Juan Luis Montoya Campanario. La gran bomba ha llegado con su anuncio como concursante de la nueva edición de Supervivientes. Este domingo dará el salto desde el helicóptero para sumarse a la convivencia en Honduras. “Buenas flamencos, aquí estamos. Welcome to Honduras. Tanto que lo habéis querido, el Montoya pa Honduras. Después de toda la fatiguita que acabamos de pasar, ¿ya me queréis mandar para otra fatiga?”, ha dicho en el vídeo de presentación.