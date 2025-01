Las memorias más ardientes de Carmen Lomana: “Estaba como un volcán”

Carmen Lomana está en plena campaña de promoción de sus memorias, una publicación que se presenta bajo el título Carmen Lomana. Pasión por la vida, disponible desde el pasado 29 de enero. En el libro, la socialité muestra su lado más personal y desconocido. En palabras de la protagonista, “una confesión en voz alta para quienes, a lo largo de los años, me lo han pedido”.

La televisiva asegura que disfruta del momento y recuerda con añoranza los tiempos pasados. “He disfrutado la vida en primera clase. Ahora estoy en una etapa muy tranquila, pero rica en vivencias. En realidad, nunca he tenido una agenda tan llena. Disfruto de este momento lleno de compromisos y, aunque también he decidido continuar más ligera de equipaje, seguiré lomaneando y, por supuesto, viviendo”, ha afirmado.

La portada del libro de memorias de Carmen Lomana. / AMAZON

Lo ha rememorado la trágica muerte de su marido en un accidente de tráfico, un hecho que le cambió la vida de manera repentina. La socialité también se ha referido a su primera relación sexual tras quedarse viuda. “Después de Guillermo, Felipe fue el primer hombre con el que tuve una relación. Me refugié en él, pero no me enamoré. Él me ayudo muchísimo a recuperarme. Llevaba casi un año y medio en el que nadie me había tocado. Era como un fantasma, una mujer incompleta que ese día rompió la barrera del tiempo y se dejó llevar por la pasión”, expresa en las páginas de sus memorias.

La colaboradora de Y ahora Sonsoles asegura que tras ese momento de éxtasis recuperó las ganas de vivir. “Hice el amor con tal rabia, locura y deseo que no era amor, era sentirme viva. Muy viva. Tanto que siento que ese día volví a nacer. Estaba como un volcán. Seguía triste… Lo único que tenía era vida sexual”, ha finalizado.