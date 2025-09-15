Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Emmy 2025
Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Emmy 2025 / EFE

Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Emmy 2025

De Selena Gomez a Sydney Sweeney o Pedro Pascal, numerosas celebridades brillaron en la alfombra roja de estos premios televisivos.

15 de septiembre 2025 - 09:53

La 77 edición de los premios Emmy, que lideró la comedia 'The Studio' con 13 galardones, ofreció una alfombra roja que aunó moda y política, con el pañuelo palestino de Javier Bardem y el top de pedrería de Jenna Ortega como algunos de sus principales protagonistas.

El rojo fue otra de las elecciones populares de la noche: lo llevaron por ejemplo Sydney Sweeney y Selena Gomez, la primera con un vestido de seda de Óscar de la Renta y la segunda con un diseño de Louis Vuitton, mientras que Hunter Schafer se decantó por el magenta con un vestido de cuello halter de Alexander McQueen.

