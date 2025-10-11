La mejor tortilla del Campeonato de España... no lleva cebolla

La tortilla de patatas del restaurante La Falda de Chamberí (Madrid), la mejor de España, según Alicante Gastronómica

Una tortilla de doce huevos y tres yemas, sin cebolla, del restaurante La Falda de Chamberí, en Madrid, con el joven cocinero Alejandro Oliveira, se alzaba en la pasada semana en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas en una final disputada por veinte chefs de ocho comunidades en la feria Alicante Gastronómica.

La ganadora lleva patata mona lisa al corte de mandolina, huevos corral y apenas cuajada. “No somos anticebolla, pero nosotros la hacemos siempre sin cebolla”, resume en la clave más ‘polémica’ el chef ganador, de 27 años y nacido en Venezuela. La segunda clasificada fue Celia Clara Correia, de La Teulada de Elche; tercero, Pedro José Román, del conocido restaurante Cañadío, de Santander.

El nuevo campeón de España de tortilla de patatas ha convencido tras elaborar una poco hecha que ha conquistado al jurado.

Las cocineras y cocineros que intervinieron en esta competición procedían de Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y la Comunitat Valenciana y para hacerse con el Campeonato de España-Trofeo Tescoma han invertido un tiempo máximo de 60 minutos en directo, sin límite de huevos y con la opción de incluir o no cebolla.

Oliveira, de La Falda de Chaberí, y la tortilla ganadora del campeonato de España

Oliveira, de 27 años, ha relatado que nació en Venezuela, su familia es portuguesa y ha vivido la infancia en Galicia antes de trasladarse, hace 8 años, a Madrid, donde está a los fogones de La Falda de Chamberí.

“No me esperaba este premio, no tengo palabras”, ha comentado exultante entre abrazos de sus colaboradores.

Quiénes han elegido la mejor tortilla de patatas de 2025

El jurado ha estado formado por José Gómez ‘Joselito’; el maestro pastelero Paco Torreblanca; y los chefs Kiko Moya (L’Escaleta); Carme Ruscalleda (Moments Mandarin Oriental); Fran Martínez (Maralba), y Quique Dacosta (Quique Dacosta), además de dos campeones nacionales de Tortilla: José Manuel Crespo (El Manjar) y Senén González (Sagartoki y La Cocina de Senén), y las periodistas Pepa Fernández y Paz Álvarez.

Organizado por el crítico gastronómico Rafael García Santos, de lo mejordelagastronomia.com, además de los tres primeros han participado en esta edición los chefs Alberto García Ponte (Mesón O Pote, Betanzos, A Coruña), Pedro Miño (Adega Lastras, Betanzos), Egoitz López (Tortillería 5 Estrellas, Basauri, Vizcaya), Javier Izquierdo (Mesón El Viso, Gumiel de Mercado, Burgos) y Carlos Olabuenaga (Tizona, Logroño).

También Ricardo Martín (Monalisa Gastrobar, Aranda de Duero, Burgos), Samuel Curbeira (Ankha, Ferrol, A Coruña), Raúl Rubio (Txiki Bar y Tortillería, Vitora-Gasteiz), Pelayo Llavona (La Martinuca, Madrid), Esteban Rey (Zahara, Ferrol, A Coruña), Adrián Cuevas (Hotel Cortijo Santa Cruz, Villanueva de la Serena, Badajoz), Andoni Ibargu