¿Cuál es el mejor alimento del mundo para Karlos Arguiñano?

Karlos Arguiñano ha compartido un vídeo en el que muestra su predilección por las gallinas y los huevos.

Karlos Arguiñano acumula décadas de experiencia detrás de los fogones en la televisión, por lo que su opinión sobre cualquier tema culinario no suele desprender ningún ápice de duda. Su legado televisivo, a sus 77 años, sigue creciendo de la mano de Cocina abierta, su programa diario de recetas en Antena 3.

El cocinero vasco ha demostrado a lo largo de su trayectoria televisiva sus amplios conocimientos en el ámbito gastronómico. De hecho, ha dedicado prácticamente toda su vida a trasladar toda su sabiduría delante de las cámaras, no solo de temas gastronómicos, también ha opinado sin pelos en la lengua sobre política, deporte o cualquier tema de actualidad.

En una de las últimas entregas de Cocina abierta, el chef ha hablado de una de sus debilidades en la cocina, probablemente el mejor alimento que existe desde su experimentado punto de vista. “Los huevos son uno de los mejores alimentos que existe sin ningún género de dudas”, ha afirmado con rotundidad.

Karlos Arguiñano considera que las gallinas, el germen de los huevos, no cuentan con el reconocimiento que verdaderamente merecen. “Yo me suelo acordar cuando veo que vas, que pasas por ciudades y ves ahí una estatua en mitad de la calle, que serán gente de bien, me imagino casi todos ahí a caballo con una espada… pues ahí yo pondría una gallina tan grande como el caballo”, ha comentado.

El conductor de Cocina abierta se declara totalmente a favor de las gallinas. “Porque nos da mucha más vida esto que todas las espadas que pueda haber en el mundo. Qué vivan las gallinas, que estas son las que nos dan vida. Las gallinas, amigos, ¡son lo mejor que hay! A mí me encantan. Deberían tener un monumento”, ha zanjado en un vídeo que ha compartido en su canal de TikTok.