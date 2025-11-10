Los mediáticos padrinos que ha escogido Omar Montes para su hijo

Omar Montes está viviendo los mejores días de su vida. El cantante acaba de ser padre junto a Lola Romero del pequeño Ismael. Su benjamín contará con dos padrinos de lujo, tal y como ha desvelado Omar Montes a través de las redes sociales. “No puedo estar más contento de que la Rosi y el Ilia vayan a ser madrina y padrino de mi hijo Ismael. Os amo mucho”, ha anunciado en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con los futuros padrinos de su hijo.

De este modo, la cantante catalana, de actualidad tras la publicación de su nuevo disco Lux, y el deportista, actual campeón mundial de peso ligero de la UFC, serán los padrinos del primer hijo en común de Omar Montes y Lola Romero. El intérprete tiene otro hijo de 13 años de una relación anterior con Nuria Hidalgo.

El pequeño Ismael vino al mundo en los últimos días del mes de octubre, una noticia que fue anunciado a bombo y platillo por el propio Ilia Topuria mediante una imagen compartida en las redes sociales.