El marido chamán de la princesa Marta Luisa de Noruega y el recibimiento que tuvo en la familia

El chamán estadounidense Durek Verret, esposo de la princesa Marta Luisa de Noruega, critica cómo fue recibido en su día por la familia real, en un documental sobre la pareja que se puede ver a partir de este martes en la plataforma Netflix. “Cuando me presentaron a la reina y al rey, se quedaron mirándome fijamente y se hizo completo silencio”, señala en el documental Rebel Royals: An Unlikely Love Story.

Verret, que se casó en agosto del año pasado con Marta Luisa, reveló que acudió vestido con un quimono y botas de vaquero en su primer encuentro con sus futuros suegros. “Supuse que no debía llevar traje porque creía que debía ser yo mismo, como me había dicho Marta. Pero no era el caso, por lo visto, porque odiaron mi ropa. Casi todo lo que hice estuvo mal y así se lo dejaron claro a ella”, reconoce ahora.

El chamán se queja de que los reyes Harald V y Sonia no le dijeron “bienvenido a la familia, te entendemos y te queremos”. Más bien, se queja, de que le reprocharan a su esposa “por qué estás con este tipo”.

Marta Luisa, de 53 años, y Verret, tres años menor, guía espiritual de famosos, revelaron su relación en mayo de 2019, días antes de iniciar una controvertida gira de charlas que recibió duras críticas y llevó a anunciar luego que la princesa dejaría de usar su título con fines comerciales.

La Casa Real aludió también entonces al racismo en redes sociales hacia Verret y denunció las críticas recibidas.

“Cuando los reyes se sentaron más tarde conmigo, les dije: ‘Ustedes pueden ver que Marta me quiere y ustedes quieren a su hija. Por qué no nos protegen? Y finalmente me escucharon”, reconoce. “Escribieron un comunicado sobre el racismo y el trato hacia mí. Fue algo grande”, recuerda.

Marta Luisa asegura también en el documental que las reuniones en el seno de la familia sirvieron para discutir el tema de forma “cariñosa” y eso ayudó al acercamiento mutuo.

La princesa admitió su “tristeza” por no tener un mayor rol oficial en la Casa Real ni ser invitada a las grandes galas ni las visitas de Estado, aunque reconoció que era necesario “distanciarse” para que la familia no se viera afectada cada vez que hubiese una controversia.

La relación con Verret ha generado numerosas polémicas. El primer marido de Marta Luisa se suicidó tras su divorcio.

El chamán por su parete hizo declaraciones en las que aseguraba haberse curado del coronavirus gracias a un medallón especial o que los espíritus pueden poseer a los niños.

Que la pareja vendiera la exclusiva de su boda tampoco fue bien recibida en Noruega. La pareja declina en un comunicado enviado a la agencia noruega NTB responder sobre las críticas aparecidas en el documental apelando a un acuerdo con la Casa Real, pero resaltó que la película refleja la “historia” contada desde la perspectiva de la directora, no de ellos.

Marta Luisa estuvo casada con el escritor noruego Ari Behn entre 2002 y 2017, cuando se divorciaron, y la pareja tuvo tres hijas. Behn se quitó la vida la Navidad de 2019 a los 47 años, una tragedia que Marta Luisa pudo superar gracias a la ayuda de Verret, según reveló posteriormente.

La princesa se ha visto envuelta en varias controversias a lo largo de su vida, como cuando fundó con una amiga una escuela para promover el “contacto” con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales.