María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ponen fin a su relación sentimental

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han confirmado de manera oficial su ruptura. Después de tres años de relación sentimental, la modelo ha publicado una story en Instagram para anunciar que ya no están juntos. Lo curioso es que la noticia de la ruptura llega apenas unas semanas después de su simbólica boda en un crucero que ambos realizaron por el norte de Europa.

La 'story' de María José Suárez en la que confirma su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. / INSTAGRAM

“Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos”, ha comenzado diciendo en una story que ha acompañado de una fotografía en la que ambos se besan y se abrazan apasionadamente.

“No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos”, ha destacado de una ruptura que parece que no se ha producido en los mejores términos. Los rumores de infidelidades y de distanciamiento de la pareja han estado muy presentes en los últimos tiempos. De ahí, que la modelo pueda contar con información privilegiada sobre la ruptura que no ha querido desvelar.

Pese a los esfuerzos de ambos para intentar sacar a flote la relación, en el que destaca su último viaje por los Fiordos Noruegos, el anuncio de la ruptura se ha consumado después de tres años de noviazgo. María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ya no se siguen en las redes sociales, donde apenas queda constancia de su historia de amor.