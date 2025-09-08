Luto por Giorgio Armani, así ha sido su funeral en la pequeña localidad donde nació

Más de 16.000 personas se despidieron a lo largo de este fin de semana de Giorgio Armani, indiscutible Rey de la moda italiana fallecido el pasado jueves a los 91 años. Fue una despedida multitudinaria antes de los funerales privados en Rivalta di Gazzola, en Piacenza, localidad de su infancia donde están enterrados sus padres y su hermano.

La capilla ardiente instalada en el Armani Teatro de Milán, ciudad que este lunes ha estado de luto, con las banderas a media asta en memoria del icónico diseñador, se cerró el domingo después de que desfilaran más de 10.000 visitantes el domingo y otros 6.000 el sábado, para despedirse de uno de los mayores emblemas de la moda y no solo italiana.

Vecinos, turistas, trabajadores del mundo de la moda y personalidades del espectáculo y la política de Italia quisieron rendir su último homenaje a uno de los grandes del diseño italiano, reconocido en todo el mundo, y recordarle en el libro de condolencias con frases como “Ciao Giorgio”, “Con admiración infinita” o “Buen viaje”.

Una de las tiendas de Armani cerradas por luto en este lunes / EFE

Entre los presentes, destacaron figuras como los exdeportistas Federica Pellegrini, Paolo Maldini y Flavia Pennetta; los actores Stefano Accorsi, Enrico Lo Verso y Margherita Buy; el compositor Ludovico Einaudi; el presidente de la Región Lombardía Attilio Fontana, y los ex primeros ministros Matteo Renzi y Mario Monti.

Tampoco faltaron los representantes del mundo de la moda, como Santo Versace y Donatella Versace, Rocco Iannone, Antonio Riva y Neil Barrett, entre otros, junto a muchos de sus empleados, que Armani consideraba su “familia” y que desfilaron en silencio frente a su ataúd.

El cuerpo del diseñador fue traslado a última hora a Rivalta di Gazzola, la amada localidad de su infancia donde este lunes se celebrará un funeral estrictamente privado, tal y como había pedido el diseñador.

Solo unas veinte personas han estado presentes en la ceremonia, entre ellas su hermana Rosanna, su sobrina Silvana Armani, y su colaborador y pareja sentimental Leo Dell’Orco, su mano derecha creativa durante décadas.

La sepultura es en la capilla familiar, restaurada por el propio Armani años atrás y donde ya reposan los restos de su madre Maria, su padre Ugo y su hermano Sergio, y el diseñador se había encargado de que en sus tumbas siempre hubiera rosas blancas. Aunque nació en Piacenza, Armani pasó parte de su infancia Rivalta, donde su familia se refugió durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una zona protegida y llena de recuerdos familiares.