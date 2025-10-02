El lugar elegido por la hija de Antonio Banderas, Stella del Carmen, para casarse en España

El sábado 18 la actriz y empresaria Stella del Carmen Banderas, hija del actor malagueño internacional Antonio Banderas y de Melanie Griffith, dará el sí, quiero a su novio, el empresario estadounidense Alex Gruszynski. Stella tiene 29 años, una vida curtida en Hollywood y todo el sentimiento hacia nuestro país, alentado por su padre.

Sin embago para casarse, buscar más intimidad y mantener ese romanticismo que desea para tan señalado día, la actriz y modelo ha optado por Castilla y León y no por Andalucía. Donde se casará dentro de dos semanas la hija de Antonio Banderas será en la Abadía de Retuerta, un monasterio fundando en el siglo XII y que se encuentra en la recia y bodeguera localidad de Sardón de Duero, Valladolid. Una población de poco más de medio millar de habitantes que su tranquilidad se verá alterada por la presencia de los invitados a esta boda, entre ellos la madre y abuela de la novia, Melanie Griffith y su madre, una de las musas de HItchcock, Tippi Hedren.

Stella Banderas

Stella y su futuro marido se conocen desde el colegio, desde el Wagon Wheel School en Los Ángeles aunque dieron un paso en su relación en 2015, con una rutputra en 2019 (Stella tuvo otra relación, Eli Meyer) para regresar en 2023. El anuncio de la boda se produjo el 20 de agosto del pasado año. Por tanto, año y medio de preparativos y ambas familias están encantadas con esta boda en España. Los novios y familiares ya están en cueta atrás, ultimando todo y la hermana de Stella del Carmen, la actriz Dakota Johnson, también estará con ella.

Antonio Banderas, por supuesto, será el padrino de su hija en el enlace por lo que está con nervios añadidos. Verla vestida de novia será "uno de los momentos más bonitos" de su vida, un sueño verla en el altar de la abadía. El actor malagueño subraya que su hija se siente "muy andaluza, muy de Málaga", muy de España y que esta boda le reconecta con ella misma, sus recuerdos y sus raíces. Una boda en el país donde nació.